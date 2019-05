Borup Kulturnat efterlyser aktiviteter

"Ideen med kulturnatten er at engagere byens borgere i et bredt udbud af aktiviteter. Det er derfor vigtigt, at alle der har noget at bidrage med kommer på banen. Det kan f.eks. være foreninger, grupper og enkeltpersoner, som har noget at vise eller ønsker at komme i kontakt med byens borgere. Det er et stort planlægningsarbejde at fordele aktiviteterne i hele bymidten så alle får den bedst mulige placering, så det undgås at man kommer til at genere hinanden. Det er også vigtigt, at alle kommer med på plakaten og bliver synlige", siger Kim Andersen på vegne af Borup Borgerforening.