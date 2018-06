Se billedserie Borgring var rammen om et vikingemarked i weekenden. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Borgring åbnede sommeren med vikingemarked

LørdagsAvisen - 04. juni 2018
Af Martin Rasmussen

For tredje sommer i træk har arkæologerne nu taget fat på udgravningerne i og omkring Borgring ved Lellinge, og det betyder samtidig, at vikingeborgen - eller resterne af den - igen er åbnet for offentligheden. Igen i år bliver der nemlig mulighed for at følge udgravningerne fra nærmeste hold hele sommeren igennem frem til udgangen af august.

"I år vil vi forsøge at slå nogle knuder på de løse ender, vi har," fortæller forskningsleder Jens Ulriksen om den sidste sommers arbejde på Borgring.

Han forklarer, at man især har fokus på tre områder. Den første er selve borgvolden, hvor man vil lede nøje efter flere detaljer i voldens opbygning. I flere andre af de danske ringborge er der fundet rester af en trækonstruktion, der har været med til at stabilisere volden, men det har man ikke fundet i Borgring ved Lellinge. Hvis man heller ikke finder spor af konstruktionen i forbindelse med sommerens udgravninger kan det for eksempel være tegn på, at volden aldrig blev færdigetableret, eller måske at den har været lavere end set andre steder.

"Vi skal også kigge på den sidste port - vestporten - og se om den er brændt lige som nord- og østporten," fortæller Jens Ulriksen.

Endelig vil man også grave inde på selve borgpladsen i et nyt forsøg på at finde rester af huse i stil med dem, man har fundet på nogle af de øvrige ringborge.

Åbningen af sæsonen blev markeret i weekenden med et stort vikingemarked ved udgravningen. Borgring menes at være opført i slutningen af 900-tallet, så det var kun passende, at vikingerne kunne genindtage området, som var et centralt knudepunkt i den sjællandske infrastruktur dengang, og markedet bød på masser af oplevelser i form af eksempelvis spil og muligheden for at kæmpe som en viking, mens duften af kød fra bålet bredte sig på markedspladsen i forbindelse med det velbesøgte arrangement, der var åbent både lørdag og søndag.

Borgring er åben for besøg alle dage klokken 10-16 frem til 31. august.