Borgmesterens nytårshilsen

LørdagsAvisen - 30. december 2019 kl. 06:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kære alle sammen. 2019 har været et år fyldt med gode historier fra Køge Kommune. Tænk bare tilbage på den 28. og 29. maj, hvor hele kommunen flagede for Hendes Majestæt Dronningen, der kom til Køge på sit årlige sommertogt. Og på få dage efter, hvor Køge Nord Station åbnede, og bragte hele Danmark tættere på Køge.

Men hvad er det egentlig vi kan i Køge Kommune? Hvad er opskriften på den succes og fremgang, vi oplever?

For mig er der ingen tvivl. Det handler om vores evne til at se mulighederne, og vores ønske om at gøre en forskel. Om viljen og lysten til at hjælpe hinanden. Det handler om fællesskaber og alle de ting, vi skaber meget bedre, når vi er sammen om dem.

Fællesskaber er en vigtig del af det at være menneske. Det, at vi er ventede og savnede i en gruppe af mennesker, vi har noget til fælles med.

Vi kender nok alle til, at vi ikke orker at skulle ud ad døren onsdag aften. Men vi ved, at hvis vi ikke dukker op, er der nogen, der savner os, og bekymrer sig om os. Og vi ved, at vi bliver meget gladere af at komme afsted. Fællesskaber handler også om, at vi selv yder noget. At vi hver især bidrager med det vi kan, og er gode til.

Det er udgangspunktet for min nytårstale til jer. Køge Kommune er fyldt med fællesskaber.

Samlingssted

Et af de steder, som jeg ved er til glæde for mange mennesker, er Køge Torv. Torvet er et af Køges vigtige samlingssteder. Her kommer man ikke bare for at handle. Her kommer man for at møde mennesker og få ikke bare en, men mange snakke, før man går hjem.

I 2018 år blev det besluttet at lukke bus 103, som har stoppested på Torvet. Kommunen skulle spare, og bussen blev udpeget som et af de steder, hvor pengene skulle findes.

Heldigvis lykkedes det byrådet at få vendt økonomien. Vi har haft en effektiv økonomistyring gennem året, og så har Køge kommunes mange, gode virksomheder klaret sig godt. Når de klarer sig godt, betyder det flere indtægter til kommunen og dermed flere penge til velfærd. Derfor har vi i byrådet i enighed her i efteråret landet en budgetaftale med overskud. En del af overskuddet er gået til at bevare bus 103.

Og hvorfor er det så vigtigt?

Bus 103 er et eksempel på, hvordan vi som politikere lægger rammerne for borgernes liv. Bus 103 har ikke mindre end 45 stop mellem Ølbycentret og Køge Torv. Det er bus 103 man tager, når man skal ind til torvedag onsdag eller lørdag formiddag. Netop denne busrute er en af livlinerne for mange af Køge Kommunes ældre og gangbesværede borgere.

Når bussen blev foreslået nedlagt for to år siden, var det noget, der gjorde ondt på os politikere. Vi ved godt, at de beslutninger vi tager, har betydning i den virkelige verden. Men vi har også ansvaret for, at pengene i kommunekassen passer. Det er den fine balance, vi hele tiden står i.

Derfor er jeg også glad og stolt over, at det er lykkedes at vende økonomien. I efteråret gav et enigt byråd håndslag på budgetlægningen, som var fyldt med gode nyheder til Køge Kommunes fællesskaber.

Virksomheder i fremgang

En kommune er intet uden sine dygtige og succesrige virksomheder. I Køge Kommune er vi så privilegerede, at vi har mange virksomheder, der hver især løfter et socialt ansvar.

Det er tømrervirksomheder, der tager jobpraktikanter ind, og hjælper unge, der har lidt svært ved skolen videre i håndværkerfaget. Det er virksomheder, der tager lærlinge og påtager sig ansvaret for at uddanne næste generation til arbejdsmarkedet.

Køges virksomheder spiller ind i det fællesskab, vi alle er en del af. Uden dygtige, fremgangsrige virksomheder fulde af ideer og drivkraft, med et blik for hvad der gør en forskel, ville Køge ikke være Køge.

I det nye år kommer Køge Kommune til at gøre endnu mere ud af det gode samarbejde med Køges dygtige virksomheder, og det arbejde glæder jeg mig til at sætte i gang.

Beredskabet er tilbage i kommunen

Fællesskaber er også med til at skabe tryghed. Når man er med i et fællesskab, binder man sig på mange måder også til en række pligter.

På brandstationen i Lellinge og på Tigervej i Køge, holder nogle af de folk til, som står parat, når vi får brug for hjælp. I det nye år står vi i Køge Kommune igen for vores eget beredskab. Det giver mening, fordi det er i nærmiljøet, man ser behovene. Det lokale kendskab er afgørende, når brandfolkene skal vurdere, hvor lang tid det tager at nå fra den ene ende af kommunen til den anden. Og når de planlægger, hvor meget mandskab det kræver.

For mig er det lokale kendskab hos vores brand- og redningsberedskab afgørende, når vi borgere skal føle os trygge ved, at hjælpen er nær, når der er brug for det. En så afgørende tryghed er jeg glad for at vi har helt tæt på, og egen hånd og halsret over.

Til alle jer, der bor og arbejder i Køge Kommune - nye tilflyttere, og jer, der har boet her i generationer. Tak fordi I er en del af vores kommunes fællesskab. Husk, at de første forandringer starter hos jer selv.

Rigtig godt nytår til jer alle.

Marie Stærke, borgmester