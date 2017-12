Flemming Christensen blev borgmester i en tid, hvor Køge Kommune udvikler sig hurtigere end nogensinde før. Nu overlader han borgmesterkontoret til Marie Stærke - men ser frem til en fastholdelse af de seneste års stabile kurs for Køge takket være det brede samarbejde, der har kendetegnet hans borgmesterperiode. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Borgmester i en udviklingstid

LørdagsAvisen - 21. december 2017

Efter fire år som borgmester nærmer dagen sig, hvor Flemming Christensen må tage afsked med borgmesterkontoret i det hjørne af rådhuset, der vender ud mod Torvet og Nørregade. Fra 1. januar hedder Køges borgmester atter Marie Stærke, så det er tid til at gøre status for Flemming Christensen, der i 2013 blev Køges første borgmester i små 100 år, der ikke er socialdemokrat.

Han fik lov til at styre Køge Kommune igennem en af de mest begivenhedsrige faser af områdets historie - en udvikling der begyndte længe før hans tid som borgmester og en udvikling der vil fortsætte i mange år endnu i takt med, at Køge Kyst bliver udbygget, Køge Nord udvikler sig med nye boliger, erhvervsliv og ny station og det nye universitetshospital bliver opført. Køge er midt i en transformationsfase, og så meget desto mere har der været brug for en sikker hånd på roret de seneste år, hvor fokus og kontinuitet da også har været nogle af nøgleordene for Flemming Christensen.

"Det har været fire spændende og intensive år, og der er ingen tvivl om, at Køge Kommune er i god gænge nu. Vi har fastholdt fokus på de mange projekter, der er i gang, og i den forbindelse vil jeg gerne understrege, at jeg er glad for, at vi politisk har haft et meget bredt samarbejde i perioden. Det kræver selvfølgelig, at alle parter er indstillet på det, men det er så vigtigt at stå sammen om de store udviklingsprojekter. Det giver medejerskab og forpligter fremadrettet," siger han om det brede samarbejde i byrådsperioden, der har givet stabilitet og sikkerhed for, hvilken retning udviklingen går i Køge Kommune.

Bredt samarbejde

Nu kommer der så en ny borgmester, men også Marie Stærke vil have et bredt flertal bag sig, og Flemming Christensen forudser også stor kontinuitet i det nye byråd.

"Nu skal alle lige lande efter valget og konstitueringen, og så forventer jeg, at alle vil det brede samarbejde også de kommende fire år - det er det, vi er valgt til for Køge Kommunes bedste," siger han.

Når man sætter en tidligere bankmand i borgmesterstolen, så ligger det lige for, at vægten blandt andet bliver lagt på sikker drift og orden i økonomien, og det har da også været et gennemgående tema i de fire år, hvor drifts- og anlægsbudget også har været medvirkende til, at Køge Kommune er økonmoisk godt polstret til de kommende år.

"Vi har arbejdet ihærdigt på at tiltrække erhvervsliv og skabe arbejdspladser, og det er lykkedes godt. Det er måske første gang i historien, at arbejdsløsheden i Køge Kommune er under landsgennemsnittet, og det er godt, for det skaber øgede indtægter til kommunen," siger Flemming Christensen, som også er blandt arkitekterne til den fremtidige struktur på erhvervsområdet, som skal være med til at fastholde og udbygge Køges position som regionalt kraftcenter. Det skal den nye organisation Coonect Køge medvirke til at sikre.

"Jeg er glad for, at vi her lige på målstregen fik skudt Connect Køge i gang. Nu kører det på skinner og er driftsklar 2. januar. Det er en udvikling over det gamle erhvervsudviklingsråd, hvor vi trækker det lokale erhvervsliv ind i en aktiv rolle med fokus på øget erhvervsudvikling i lokalområdet og øget kendskab til udviklingen i resten af landet," siger han om ambitionerne med organisationen.

Bump på vejen

Der har også været bump på vejen i de sidste fire år, og fællesnævneren for mange af dem er også udviklingen. Udvikling i byområder sker sjældent helt gnidningsfrit i forhold til omgivelserne, og det gælder også for Køge Kyst-udviklingen.

"Der har været udfordringer. Man skal bare kigge på udviklingen af stationsområdet med forsinkelser og byggeproblemer, og så er der selvfølgelig hele debatten om betalingsparkeringen," siger han og åbner allerede nu banen for ændringer af parkeringsreglerne, selv om de først træder i kraft efter nytår.

"Omkring betalingsparkeringen kunne vi have været mere opmærksomme på kommunikationsopgaven i det. Jeg synes, vi havde meldt beslutningen ud, men det kom alligevel bag på folk, at der var betalingsparkering på vej," siger Flemming Christensen.

På baggrund af indsigelserne blev ordningen i første omgang udsat og reglerne ændret til et mere spiseligt regelsæt, hvor man blandt andet fastholder en times gratis parkering mange steder i Køge. Alligevel skal der altså nok justeres yderligere i ordningen, mener han.

"Nu er reglerne meldt ud, og allerede 1. juli evaluerer vi. Jeg er ret overbevist om, at der er ting, der skal justeres. Blandt andet har vi allerede nu rettet opmærksomheden på Skovvænget og andre veje omkring Køge, hvor beboerne frygter problemer i forbindelse med den nye ordning," siger den afgående borgmester, der også ser frem til en endelig afklaring omkring Vestergade, hvor de seneste år også har været præget af strid om parkeringsmulighederne.

"Jeg tror også godt, at jeg tør sige, at vi må se på, hvad vi kan gøre i Vestergade. Vi må se på en ny ordning for parkering i gaden, men det kommer til at ligge i det nye udvalg efter nytår," siger han om situationen, efter et flertal i byrådet netop har besluttet at sløjfe de otte stærkt omdiskuterede parkeringspladser.

Ny rolle i byrådet

På det personlige plan virker Flemming Christensen afklaret omkring sin nye rolle i byrådet, hvor han ikke længere skal sidde for bordenden ved møderne. Han har til gengæld taget rollen som rollen som gruppeformand for den konservative byrådsgruppe, som fik fire medlemmer - ikke mindst takket være Flemming Christensens gode personlige valg.

Til gengæld er der i dag ingen snak om det generationsskifte, den 73-årige politiker luftede sine tanker om på valgaftenen i november.

"Jeg nyder min position i byrådsgruppen samtidig med, at jeg ser frem til at få mere tid til rådighed efter nytår," og det tror jeg, at Aasa bliver glad for, siger han med et smil og en tanke på sin hustru, der kan se frem til at se noget mere til sin mand fremover.

"Når man er borgmester, så er man til rådighed 24/7, og der er ingen piveri over dét. Man ved hvad man går ind til, og det har været en fantastisk oplevelse, som jeg ikke ville have været foruden," fastslår Flemming Christensen.