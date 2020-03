Borgermøde om nye boliger på Rådhusstræde i Køge

Forslaget har fokus på at sikre aktivitet og liv ved facaderne både mod Ivar Huitfeldtsvej i form af opgange i facaden og mod Rådhusstræde i form af forhaver og terrasser, som danner private zoner med mulighed for ophold.

"Vi ser frem til at kunne runde den sidste del af Rådhusstræde af med et byggeri, der harmonerer med den omkringliggende by", siger formand for Klima- og Planudvalget, Niels Rolskov.