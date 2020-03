Borgermøde om Køge Marina

Der arbejdes fra kommunal side i disse år med at udvikle Køge Marina tili fremtiden skal kunne rumme bl.a. søsportcenter, restauranter og caféer, museum, værksteder og et hostel. Det kræver naturligvis en ny lokalplan for Køge Marina. Derfor inviterer Køge Kommune til borgermøde om denne lokalplan. Mødet holdes onsdag den 11. marts kl. 19.00 i kantinen på Køge Rådhus. Alle er velkommen.