Sofie Posselt foran sidste uges arbejdsplads, Pavilionscenen på Roskilde Festival. Foto: Martin Rasmussen

Booker hentede inspiration i Roskilde

LørdagsAvisen - 10. juli 2019 kl. 06:10 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Musikbooker Sofie Posselt skiftede i sidste uge arbejdet som booker på spillestedet Tapperiet i Køge ud med en tjans på Roskilde Festival som en af de tusinder af frivillige, der knoklede i kulisserne for at sikre, at de omkring 100.000 gæster lige som tidligere år kunne ankomme til en velsmurt maskine af en musikfestival, som gennem en uge bød på over 180 koncerter og en række andre begivenheder og oplevelser.

Hun har været frivillig på festivalen de seneste seks år og har gennem årene haft forskellige opgaver. I år arbejdede hun på produktionskontoret bag festivalens Pavilionscene, hvor opgaven overordnet var at sikre afviklingen af koncerterne som en del af det store team, der blandt andet også omfattede lydfolk, scenecrew og sikkerhedsfolk.

Til daglig er hun ansat på Tapperiet i et barselsvikariat, og hun har også sigtet rettet mod en fremtid i musikverdenen.

"Jeg er enormt glad for den chance, jeg har fået på Tapperiet. Roskilde Festival er også en god erfaring, og så er det også en sjov oplevelse, så jeg tror helt sikkert, at jeg kommer tilbage næste år. Vi er i en lille boble omkring scenen, og folk er virkelig søde på holdet," fortæller hun om teamet på Pavilionscenen, hvor hun altså var med for første gang efter at have haft mange forskellige frivillige opgaver på festivalen de foregående år.

"Jeg har også stået og stegt bacon i 3x8 timer det ene år," fortæller Sofie Posselt med et grin.

Mange seje kvinder

Hun var med på festivalen første gang i 2010, og trods arbejdet på Pavilionscenen i år fik hun naturligvis også tid til at høre musik under festivalen. Her fremhæver hun en stribe kvindelige kunstnere som hendes personlige højdepunkter i år.

"Der har været rigtig mange seje kvinder i år. Rosalía var så vidt jeg ved i Danmark for første og hvilken entré. Hun var så stilfuld hele vejen igennem," siger Sofie Posselt, der også fremhæver de to svenskere Silvana Imam og Robyn, der begge optrådte på den ikoniske Orange Scene.

Det er næppe kunstnere, man skal forvente at se på en scene i Køge lige foreløbig, men alligevel var der masser af inspiration at hente på Roskilde Festival til musikbookerens daglige arbejde på Tapperiet. Sofie Posselt nåede således også at se en række bands i opvarmningsdagene, der hvert år giver plads til bands i dansk musiks vækstlag.

"Jeg så blandt andre KOPS, som var ret festlig. Ham kunne jeg sagtens finde på at kontakte og høre, om han vil ned og spille på Tapperiet," fortæller Sofie Posselt, der blandt andet også fik også mulighed for at tjekke dagsformen på metalbandet Xenoblight, der spiller på Tapperiet i september, og som nu altså også har fået "Roskildestemplet" efter en glimrende optræden på festivalens Risingscene.

"Vi hører også mange bands på eksempelvis Spot Festival og Uhørt Festival, men Roskilde Festival viser ofte, hvor bands' overligger er. Her giver de virkelig alt, hvad de har," fortæller hun.

Tapperiets efterårssæson begynder i starten af september og byder blandt meget andet på oplevelser med Carl Emil Petersen, Hjalmer, Aksglæde og Love Shop.