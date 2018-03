Bonusordning lukker ved månedens udgang

Køge Handel lukker sit fælles bonuskort for butikkerne og satser i stedet fremover 100 procent på sit populære gavekort, som gælder til de fleste af byens forretninger.

LørdagsAvisen - 22. marts 2018 kl. 10:18 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis man har et af Køge Handels bonuskort, så er 31. marts sidste chance for at bruge de penge, der er sparet op på kortet.

Køge Handel er nemlig i fuld gang med at afvikle den fælles loyalitetsordning for kunderne, som man indførte tilbage i 2015, og med udgangen af marts bortfalder den bonus, som man gennem de seneste år har haft mulighed for at optjene i de Køgebutikker, der har deltaget i bonuskortet.

Hensigten med bonuskortet var i sin tid, at det skulle give kunderne et ekstra incitament til at handle lokalt, men lukningen sker med henvisning til, at mange butikker i dag har sine egne loyalitetsprogrammer for kunderne.

"Foreningen satser i stedet 100 procent på byens gavekort, som kan bruges i stort set alle byens butikker," lyder meldingen fra Køge Handel.