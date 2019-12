Boligarealer i Køge Nord sendes i udbud

For at komme i spil som køber til boligarealerne, skal man forholde sig til flere parametre. Køge Nord-området bliver nemlig DGNB-certificeret, hvilket betyder særlige krav til bæredygtighed i byggeriet, herunder fx håndtering af regnvand. Derudover stilles der krav til, at man som kommende bygherre entrerer med gode fysiske rammer, motiverer til fællesskaber i byggeriet, og lever op til en høj standard i forhold til kvalitet.

"Det er en fantastisk spændende tid i Køge Kommune. Vi står midt i en udvikling, som går stærkt, og hvor vi som kommune har et stort ansvar for at tænke bæredygtigt og klogt. Det nye boligområde er et eksempel på, at vi i Køge udvikler med tanke på fremtiden og de mennesker, der flytter hertil. Det bliver en bydel, hvor kvalitet, bæredygtighed og fællesskaber er omdrejningspunktet for byggeriet. Jeg glæder mig enormt til at følge projektet, og til at se, hvilke spændende boliger, der kommer til at skyde op," siger borgmester Marie Stærke.