Børnene er i fokus når Køge Bilby inviterer til familiedag på søndag

Der er store rabatter og prisnedsættelser i lange baner på søndag, når Køge Bilby med 10 forhandlere sætter fokus på familien og især børnene. For på søndag drejer det sig ikke udelukkende om, at mor og far skal ud og prøve en ny bil. Hver af de 10 forhandlere har "lagt sig i selen" for at finde nogle ekstraordinære tilbud frem i form af udstyr til bilerne, og mange biler er nedsat med ret så store beløb, så der er en masse at komme efter for mor og far - men det bliver ikke kedeligt for børnene af den grund.