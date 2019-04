Børneforældre tilbydes dialog med udvalgsformænd

Invitationen sker som et ønske fra de to udvalgsformænd om at lytte til de forældre, der er frustrerede over fx sagsbehandling eller skolens håndtering af deres barns vanskeligheder. Der bliver ikke mulighed for at sagsbehandle på møderne. Formålet er at lytte og blive klogere på forældrenes ønsker.

"Vi kan jo høre, at der sidder nogle forældre, der er frustrerede over det system, de træder ind i, når deres barn har brug for hjælp. Vi tror ikke, at vi kan løse alle udfordringer på denne måde, men vi kan se, at der er brug for at få skabt klarhed over, hvad det er, forældrene ønsker, at Køge Kommune skal skabe mere lydhørhed for. Sagsbehandlerne gør et stort arbejde for at sikre sundhed, trivsel og udvikling for børn og unge i Køge Kommune og ønsker at løfte de vanskelige opgaver, som de varetager, på bedst mulige måde. Aktuelt arbejdes der derfor målrettet sammen med Socialstyrelsen i et Task Force projekt. Ved vores fælles mødevirksomhed, kan vi forhåbentlig løfte nogle temaer videre, som vi kan se, det er vigtigt at arbejde på", siger Pernille Sylvest, formand for Børneudvalget.