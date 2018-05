Bodil Hvass Kjems.

Bodil hæver røsten på Køges talerstol

LørdagsAvisen - 18. maj 2018 kl. 10:42 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis du skulle holde en tale for flere hundrede fremmede mennesker, og emnet var helt frit - hvad ville du så bruge taletiden til?

Den interessante udfordring står alle talerne ved den kommende Røst Festival i Køge over for i denne tid, hvor de hver især arbejder på de taler, som de skal holde ved festivalen hos KØS Museum for offentlig kunst i Køge. En af dem er Bodil Hvass Kjems, der endda er lidt på hjemmebane til festivalen. Hun er født og opvokset i Køgeområdet, inden familien flyttede for nogle år siden, og i marts begyndte et fire måneders ophold på Uldum Højskole, hvor hun valgte at melde sig til Røst Talerskoles forløb.

Siden har hun tænkt meget over talens emne - og det gør ikke udfordringen mindre, at emnet er helt frit.

"Først var jeg i syv sind om, hvad jeg ville tale om, så for at få gang i processen, besluttede jeg, at jeg ville skrive noget hver dag. Nogle dage blev det noget værre bras, men det hjalp mig til at finde ud af, hvilken retning jeg ville gå," fortæller hun med et smil.

Hun besluttede at tage fat på de holdningsmæssige ekkokamre, som mange af os i stigende omfang befinder os i til daglig, og hvad det betyder for vores samfund og demokrati, at vi i høj grad bruger tid sammen med mennesker, vi er meget enige med.

"På sociale platforme bliver vi eksponeret for folk og holdninger, vi er enige i, og jeg vil gerne tale om vigtigheden af, at man også en gang imellem taler med folk, man er helt uenige med. Jeg mener, at det er afgørende for at få en bedre forståelse for forskellige mennesker og deres holdninger," siger Bodil Hvass Kjems.

Hun fremhæver blandt andet kulturmøder i forbindelse med rejser og ophold i andre lande som en genvej til at få udvidet horisonten i forhold til forståelsen for hinanden på tværs af forskelligheder.

"Her er man ude af den normale sammenhæng, man bevæger sig i til hverdag, og man møder og skal forholde sig til nogle andre mennesker væk fra hverdagen - især hvis man rejser alene," siger Bodil Hvass Kjems, der blandt andet selv har boet et halvt år i Berlin og oplevet byens rummelighed over for folks forskelligheder.

Udover at holde sin tale ser Bodil Hvass Kjems i øvrigt også frem til at høre de mange andre taler på Røst Festival, der finder sted 25. og 26. maj i og omkring KØS i Nørregade.