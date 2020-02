Bliv tryg i salgsrollen og sælg med overbevisning

Som selvstændig er det ikke nok at være skarp på sin forretningsplan og sit produkt, det er lige så vigtigt at kunne sælge.

Mange iværksættere har svært ved at nå deres mål, fordi salgsindsatsen halter. Det gør den som regel på grund af manglende salgserfaring og unødige bekymringer om at være i salgsrollen.

Under arrangementet "Iværksætter: Styrk din indre sælger og boost dit salg" introducerer salgscoach Reduan Arrahaoui fra RED Consulting deltagerne til de grundlæggende principper i en salgsstrategi, så de kan blive tryg i salgsrollen og sælge overbevisende.

Under arrangementet tager salgscoach Reduan Arrahaoui salgsprocessen helt ned i øjenhøjde, og deler den op i enkle steps, så det bliver håndgribeligt og praktisk at arbejde med. Der vil blandt andet blive sat fokus på komfortzonen, struktur og salgskanaler.

På tre timer får iværksætterne redskaber, som kan hjælpe dem til at få styr på processen og få gjort salget til en naturlig del af deres hverdag - noget som de har det godt og sjovt med.

Desuden er der sat tid af til, at deltagerne kan tale med forretningsudvikler fra Erhvervshus Sjælland, Kristian Lund. Til daglig rådgiver han i alt fra udvikling af forretningsmodeller til funding af virksomheden.

Med fem års erfaring med coaching af iværksættere og over 20 års salgserfaring har salgscoach Reduan Arrahaoui både ekspertisen og redskaberne til at gøre en reel forskel.

Som konsulent er han nysgerrig og lyttende, men han vil også udfordre deltagernes vaner. Med den rette coaching og salgsstrategi er Reduan Arrahaoui overbevist om, at alle kan lære at sælge.

Arrangementet er for iværksættere og mindre virksomheder, som har højest to ansatte, og et CVR.nr. der ikke er ældre end fem år.