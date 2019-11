Black Friday efterfølges af Giving Tuesday i år

Jesper Køster, Spar Nord, Sanna Rasmussen, Familiestøtten, og Lennart Hansen, Broen Køge, står bag et nyt initiativ i Køge, når Giving Tuesday retter fokus på udsatte børn i begyndelsen af december.

LørdagsAvisen - 07. november 2019 kl. 06:10 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag 3. december bliver fokus rettet mod vilkårene for udsatte børn i Køge Kommune, når to lokale velgørende organisationer, Broen Køge og Familiestøtten, sammen med Spar Nord søsætter et helt nyt initiativ.

I år bliver Black Friday i Køge nemlig efterfulgt af Giving Tuesday. I praksis vil man samle 10 erhvervsfolk eller andre kendte ansigter fra lokalområdet, som forpligter sig til hver at samle mindst 10.000 kroner ind via kontakter i deres netværk. Denne tirsdag vil de samles hos Spar Nord med et mål om at til sammen at rejse mindst 100.000 kroner til det gode formål.

"Black Friday er en stor forbrugsfest, og kontrasten er Giving Tuesday. Det er stort i USA, og grundtanken er, at det man sparer på Black Friday kan man give på Giving Tuesday," forklarer Lennart Hansen, der er formand for Broen Køge.

"Vi vil gerne sætte fokus på udsatte børn. Det handler ikke bare om at skrabe nogle penge sammen men også om at sætte fokus på en problemstilling, der ikke er blevet mindre de seneste år," fortsætter han.

Hjælp til lokale børn

Både Familiestøtten og Broen arbejder målrettet for at hjælpe børn i Køge Kommune. Sanna Rasmussen fra Familiestøtten forklarer, at pengene blandt andet vil blive brugt til julehjælp til lokale familier, mens Broen gennem sit arbejde sikrer udsatte børns muligheder for at deltage aktivt i idræts- og foreningslivet.

"Med de to organisationer sikrer vi, at der er fokus på lokale børn," siger direktør Jesper Køster fra Spar Nord, der tilføjer, at de første 25.000 kroner allerede er i kassen på forhånd i form af en donation fra Spar Nord Fonden.

"Hos Spar Nord Køge har vi også valgt at donere 100 kroner pr. ny kunde vi får frem til Giving Tuesday. Desuden har vores medarbejdere besluttet at få mindre julegaver af banken i år og donere resten af pengene til det gode formål," fortæller han.

Alle interesserede får i øvrigt mulighed for at bidrage. Der er oprettet et Mobile Pay-nummer til formålet, så man kan støtte Giving Tuesday i Køge på nr. 62033.

Mens hensigten er at skabe en årligt tilbagevendende begivenhed i Køge, så er hensigten på længere sigt også at udbrede Giving Tuesday til resten landet.

"Jeg tænker, at det på længere sigt ikke kun skal være i Køge. Initiativet kan overføres til andre steder fra næste år. Jeg er ikke i tvivl om, at ideen næste år kan kopieres til 20-30 af Broens lokale afdelinger rundt omkring i landet," siger Lennart Hansen.

Broen er udbredt til store dele af landet, og det samme gælder Familiestøtten, der også arbejder målrettet på at udbrede sit arbejde til flere og flere kommuner.