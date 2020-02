Se billedserie Lav din egen isskulptur i vinterferien. Det er bare et af en række tilbud til børnene i Køge. Foto: Ice Team

Blåt Blink og masser af is i vinterferien

LørdagsAvisen - 16. februar 2020

Vinterferien i Køge starter i uge 8, og her kommer ingen børn til at kede sig. Der bliver nemlig masser af ferieaktiviteter for både store og små, når Torvet fyldes med masser af Blåt Blink. Intet mindre end 4 store brandbiler fra ETK Brand og Redning køres ind på Torvet sammen med Køges lokale politibiler. Her vil alle nysgerrige størrelser kunne se alt det udstyr der følger med brandvæsenets arbejde i de store maskiner, og opleve hvordan en politibil ser ud indefra. Man vil kunne møde og få sig en snak med Køges lokale helte, som sørger for at vi andre kan færdes i tryghed, når over 20 brand- og politifolk skaber god stemning på Torvet.

Er man lidt fascineret af brandvæsenet, kan man også prøve at kaste sig i ud at være brandmand for en dag. Her vil børnene nemlig kunne prøve kræfter med rigtige flammer. Under kyndig vejledning af brandfolk, tændes der ild i en tønde, og her kan man prøve at slukke branden med et tæppe. Dermed kan børnene også opleve og lære, hvordan det er muligt at håndtere en mulig mindre brand i hjemmet eller andre steder. ETK Brand og Redning vil i ca. en times tid lade børnene prøve brandslukningen, dog med de forbehold at det ikke regner kraftigt.

Trafiksikkerhed og Bamse Betjent

Til Blåt Blink Dag kan man også få testet sine færdigheder i trafikken. Køge Handel har i samarbejde med Bilhuset Køge, sørget for at Børnenes Trafikskole lægger vejen forbi Torvet sammen med Bamse Betjent. På banen vil Bamse Betjent sammen med de dygtige instruktører lære børnene hvordan man agerer i trafikken på cykler, og børnenes eget lille trafikunivers danner rammen om en oplevelses- og lærerig dag. Imens kan de voksne se den nye Peugeot 2008 SUV, og få oplyst hvordan moderne sikkerhedssystemer gør det mere sikkert at køre bil. Systemer som Active Safety Brake og en vejbaneassistent som hjælper dig med at holde dig inde for striberne og samtidig træthedsovervåge føreren, er blot et lille udkast af den nye model fra Peugeot.

Der er også mulighed for en anderledes kreativ dag i Køge midtby, når Køge Handel og Strædet sørger for masser af is på Kulturtorvet. Flere hundrede kilo isblokke stilles op, og alle børn over 7 år, kan prøve at hakke sin egen is-skulptur og få den med hjem når Ice for Kids kommer til Køge. Det er Billedhugger Søren Cip Nielsen, som med Ice-Team, står for at hjælpe børnene godt igennem med håndværket. Han har gennem tiden skabt massevis af sne- og is-skulpturer og har vundet 3 internationale 1. priser. Den største skulptur han nogensinde har lavet var 72 m3 og blev realiseret på øen Hokkaido i Japan.

Der bliver stillet 4 store borde op på Kulturtorvet, hvor det ikke er nødvendigt at melde sig til arrangementet. Der er plads til ca. 140 børn i løbet af eventet's 3 timer. Herudover er opstillet et søskendebord, såfremt en lillesøster- eller bror også vil prøve at være is-skulptør for en dag. Dog er det vigtigt at alle børn under 10 år er ledsaget af en voksen.

"Det kræver nok en del øvelse at komme i liga som Søren Nielsen. Men for børnene er dette første skridt på vejen, til at prøve det svære håndværk, når kreativiteten skal hakkes ud af en stor is-klump," fortæller aktivitetschef for Køge Handel Katja Jensen.

"Vi har strikket et anderledes og lærerigt vinterferieprogram sammen, og med arrangementerne rammer vi både de større og de lidt mindre børn, som gratis kan få sig nogle gode oplevelser med familien," siger hun.

Fakta

Ice for Kids foregår onsdag den 19. februar kl. 12.00-15.00 på Kulturtorvet. Tilmelding er ikke nødvendig og der er plads til ca. 140 børn. Man skal være 7 år og opefter, og ledsages af en voksen.

Blåt Blink Dag er torsdag den 20. februar kl. 12.00-15.00 på Torvet.

Vinterferiesjov er arrangeret af Bilhuset Køge, Strædet og Køge Handel