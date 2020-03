Herfølge Kirkegård, hvor de hannoveranske husarer under ledelse af generalmajor von Linsingen slår de sidste danske styrker ned. Tegning: Christian Würgler Hansen.

Billedfortælling om "Træskoslaget" i 1807

LørdagsAvisen - 01. marts 2020 kl. 11:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 2007 - i 200-året for "Krigen på Sjælland" - blev der rejst en sten til minde om "Træskoslaget" i Herfølge.

Det var folkeviddet, som på et tidspunkt havde døbt begivenheden for "Træskoslaget". Helt misvisende og uden respekt for den indsats, de danske landeværnssoldater havde ydet i slaget ved Køge, den 29. august 1807.

Slaget ved Køge var begyndt omkring kl. 9 nord for byen, og omkring kl. 13 var engelske styrker klar til at overskride Køge Å ved broerne syd for byen.

Her havde danskerne etableret en 3. modstandslinje, der nu ikke kun blev angrebet af de englændere, som trængte over åen her og nu befandt sig i den nordligste del af Herfølge Sogn, men også blev angrebet fra vest og fra nordvest af engelske styrker, der tidligere på dagen var trængt over åen ved Lellinge. Denne del af den engelske hær var på omkring 3.000 mand, og bestod for en stor dels vedkommende af tyske husarer.

Overmagten var for stor, og en mindre del af den flygtende danske landeværnshær søgte tilflugt på Herfølge Kirkegård. Formålet var ikke at stoppe englændernes videre fremrykning. Kun at forsinke den.

Slaget på Herfølge Kirkegård varede omkring 1 time, og den øverstbefalende på kirkegården overgav sig ca. kl. 16. Slaget ved Køge havde således strakt sig over 7 timer.

Lokalhistorisk Forening for Herfølge og Sædder sogne inviterer til en billedfortælling om "Krigen på Sjælland", og især den del, der fandt sted på Herfølge Kirkegård og andre steder i Herfølge Sogn.

Slagets gang vil denne aften blive ledet af Bo Michael Hansen fra den lokalhistoriske forening og fra lokalarkivet i Herfølge og finder sted i sognegården i Herfølge tirsdag, den 3. marts efter foreningens generalforsamling, der begynder kl. 19.00 i sognegårdens østfløj.

Alle er velkomne - også ikke medlemmer.pm