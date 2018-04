Bil- og livsstilsekspert kommer til Køge

Når Christian Grau kommer til Køge i maj, er det med en premiere i bagagen, da han i april skal være vært på et helt nyt boligprogram på TV2 "Hvem bor her". Således er der lagt op til en rigtig god aften i Køge med det populære foredrag "Mænd og biler - også for kvinder" for mon ikke Grau svarer godt for sig, hvis nogen spørger ind til hans øvrige virke...?