Se billedserie Foto: Leah Kristensen Foto: LEAH KRISTENSEN

Send til din ven. X Artiklen: Bibliotekaren anbefaler: Venter du også på Rileys Solsøsteren? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bibliotekaren anbefaler: Venter du også på Rileys Solsøsteren?

LørdagsAvisen - 03. august 2019 kl. 12:25 Af bibliotekar Dorte Raae Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Her er tre forslag til at forkorte ventetiden lidt.

De minder om Lucinda Rileys Syv søstre. De er heller ikke til at slippe, når man først er gået i gang

Vejen til Wildflower Hill af Kimberley Freeman

I 2009 lever Emma Blaxland et privilegeret liv som feteret førstedame ved London Ballet, indtil en knæskade sætter en stopper for hendes glamourøse karriere. Samtidig arver hun sin mormors fårefarm i Tasmanien, men Emma ønsker sig absolut ikke en fårefarm, og rejser dertil for at rydde op og sælge farmen. Men langsomt rulles hendes mormors historie ud gennem de mange kasser, der er sendt til opmagasinering på farmen, og giver Emma hjælp til at komme videre

En velbevaret hemmelighed af Kate Morton

61-årige Laurel er sammen med sine søskende ved morens sygeleje. Da hun var 16, så hun sin mor slå en fremmed mand ihjel. Her får man et fint indblik i livet for den almindelige borger under Bombardementet af London under 2. verdenskrig, og et stemningsmættet billede af Laurels barndom. Du får ledetråde, så du tror noget, men forfatteren laver en overraskende twist, som man ikke lige ser komme

Gemmesteder af Katherine Webb

Wiltshire, Slaughterford 1922, her skal den nygifte Irene Hadleigh finde sig til rette på landet efter at have boet i London hele sit liv. Den Store Krig er ikke mange år væk, og mindet holdes i live af de mange mænd, som mistede lemmer eller forstanden under krigen. Puddings bror, Donny, er en af dem. I dette univers navigerer Pudding mellem at tro på Donny, hjælpe hendes far og syge mor samt Irene. Ved fælles hjælp kommer Irene og Pudding videre i livet.