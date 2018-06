Der er masser af bøger på hylderne på eReolen.

Bibliotek ved vandkanten

LørdagsAvisen - 09. juni 2018 kl. 10:36 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Biblioteket er lige dér, hvor du er. Sådan lyder budskabet i KøgeBibliotekernes succesfulde litteraturformidling 'BIB 2 GO', som igen er aktuel i Køge Svømmeland og på Køge Marina. BIB 2 GO er virtuelle reoler med ebøger og netlydbøger, som man kan bruge på sin smartphone og tablet og tage litteraturen med sig videre.

"Vi fik idéen til at vise bibliotekets digitale tilbud fra et supermarked i Sydkorea, der skabte virtuelle varehylder i undergrundsbanen lige dér, hvor tusindvis af passager dagligt står af og på toget. Via QR-koder på varerne som de rejsende kan scanne med deres smartphones, kan de rejsende handle, mens de står og venter på perronen," fortæller bibliotekar Randi Petersen.

"Vi så de virtuelle hylder som en genial måde til at præsentere bibliotekets digitale tilbud der, hvor folk færdes."

'BIB 2 GO' har siden 2012 været en del af Køge Kommunes byrum, bl.a. på Borup Station og i Køge Svømmeland. Dengang vakte idéen stor opsigt. Andre biblioteker og boghandlere greb idéen og lancerede deres virtuelle reoler, blandt andet internetboghandleren Saxo.dk på Nørreport St.

"Vi var stolte af, at idéen blev taget videre, for tilsammen giver det et øget kendskab til eReolen.dk og til ebøger og lydbøger," oplyser Randi Petersen.

Du kan hente eReolen.dks app gratis i App Store eller Google Play. Du skal være oprettet som bibliotekslåner i din hjemkommune for at have adgang til eReolen.dk. For at låne skal du bruge dit lånerkortnr. eller cpr.nr. og din pinkode.