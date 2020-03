Behandlere åbner i nye lokaler

Charlotte Sol-Farah Hansen startede som selvstændig i Greve i 1999 og i 2003 flyttede hun og virksomheden til Møn. I mellemtiden har virksomheden udviklet sig fra zoneterapi til mange former for alternativ behandling. Hun er gået sammen med Hanne Enemark Petersen - begge er alternative behandlere.

"Vi har kunder i hele Danmark, fordi vi både har healingsprodukter og behandlinger over telefonen. Vi laver samtaleterapi, healing og meget mere. Men nu hvor vi har flyttet vores virksomhed til Køge kommer vi jo ind til et noget større opland til de behandlinger, som foregår fysisk. Vi laver også selvudviklingskurser og uddanner andre alternative behandlere. Så det bliver også nemmere for de kunder at komme til os," fortæller hun.