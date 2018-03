Bedemand Per Jensen er ugens køgenser i LørdagsAvisen.

Bedemanden der ville være bygningsingeniør

LørdagsAvisen - 11. marts 2018 kl. 12:07 Af Per Møller

"Jeg ved ikke hvornår man kan kalde sig "Køgedreng", men det har vel lidt med rødderne i grundvandet. Og der kan jeg måske være med".

Siger Per Jensen, der er indehaver af Begravelsesforretningen Per Jensen i Allegade 6 i Køge.

Per Jensen er født en kold vinterdag i februar 1954 på Køge Sygehus. Søn af Ernst der var snedkermester og Aase der arbejdede i en bagerforretning.

"Min far var denne dag med Køge Boldklub i Grenå, så det var farfar der sørgede for, at mor kom på fødeafdelingen på sygehuset", fortæller Per Jensen, der i 1957 fik en lillebror, John.

Per Jensen er vaskeægte køgenser. Hans farfar, Carl Jensen, arbejdede som snedker på Køge Værft. Men værftet gik ikke så godt og den 24. januar 1924 startede han for sig selv i et lille lokale i "Grisegården" i Brogade 7. Det var dengang man bestilte møbler på mål hos den lokale snedker. Det gik godt for ham, og efter 5 år købte han ejendommen i Allegade 6.

"Der havde været gæstgiveri, men ejeren ønskede at sælge til min farfar. Den 27.november 1932 åbnede farfar sin lille forretning og møbelsnedkerværksted i gården. Det er 85 år siden. Og som en naturlig del også en begravelsesforretning. Ejendommen er beskrevet i Køge Bys historie som "Svendehjemmet". Man kan stadig skelne rester fra skiltet på facaden. Min far Ernst arbejdede som møbelsnedker hos ham. Mange husker far som en klippefast højre back på Køge Boldklubs 1. Divisionshold. Han stoppede med at spille fodbold i 1953. Og fortsatte i ledelsen. Men jeg møder stadig mennesker, der husker ham fra Køge Boldklubs storhedstid. Han tilbragte al sin fritid på Boldklubben, og det smittede af på familien", fortæller Per Jensen, der har mange gode minder fra sin barndom og ungdom.

"Når der var kamp på stadion var der altid brug for nogle friske bolddrenge. Som regel nogle fra klubbens lilleputhold. Man skulle være 10 år for at blive medlem, og der var ingen særregler bare fordi ens far var med i ledelsen. Mange søndage er blevet brugt på stadion. Og når divisionskampen var slut, spillede vi fodbold på banerne ved klubhuset. Sport blev en stor del af min opvækst og ungdomstid. Det blev dog aldrig på topniveau. Jeg syntes også det var sjovere på serieholdene".

Med bopæl i Allegade hørte han til på Brochmands skole.

"Når skoledagen var slut tilbragte vi tiden på Lovparken med fodbold. Man havde små lokalhold som kæmpede nogle "lokalbrag". "Ellemarken" og "Pipkvarteret" havde hver deres hold. Alt drejede sig om fodbold. På Brochmands skole ansatte man på et tidspunkt en lærer, Henning Søndergaard, og han satte gang i interessen for badminton. Han har en stor del i at badminton udviklede sig i Køge. Min uge var besat med fodbold og badminton", beretter Per Jensen.

Han sluttede sin skolegang med realeksamen. Planen var, at han skulle ende som bygningsingeniør, men først en læreplads som tømrer.

"Far havde ansat en snedkersvend, som syntes det var helt skørt, at sende mig i tømrerlære. Han havde lært snedkerfaget som møbelsnedker og bygningssnedker, og det kunne han også lære mig. Og kunne man måle i millimeter kunne man også det andet. Så den 1. august 1971kom jeg i lære som møbelsnedker".

Som alle unge var Per Jensen meget interesseret i musik. På Torvet 28 lå der et diskotek "Bibliotequet". Det var byens førende diskotek. Gæster stod i kø for at komme ind. Man havde sågar sin egen spiritus flaske, som stod i et lille rum.

"En aften blev jeg spurgt, om jeg kunne tænke mig, at hjælpe med at spille plader. Københavns bedste diskotek hed dengang "Tordenskjold" og måden man gjorde det på, blev kopieret til Køge af Steen og Inger "Ginge" Eriksen. Jeg fik en aftale med en pladesælger i Bristol Music på Strøget og købte de sidste nye singler. Det var sjovt, når de nyeste hits også blev spillet i Køge. Der var altid god stemning og pickup nålene hoppede i pladerillerne. Det var popmusik af bedste kaliber fra de glade 70ere", mindes Per Jensen.

Han hjalp sin far i begravelsesforretningen, og det skete ofte, at han mødte mennesker til bisættelse lørdag eftermiddag og senere igen på diskoteket.

"De kiggede en ekstra gang - måske havde de ikke forventet at se mig i den rolle også", griner Per Jensen.

Efter læretiden blev han i juli 1975 indkaldt til Den Kgl. Livgarde. Efter rekruttiden i Sandholmlejren kom han til Vagtkompagniet i Gothersgade, hvorfra vagten på Amalienborg udgik. Det var i efteråret, så det var ofte med Musikkorpset forrest igennem København til Amalienborg, når der var kongevagt. En tid man aldrig glemmer og som har sat sig spor sidenhen.

"Vores kompagnichef mente, jeg skulle fortsætte indenfor militæret, men med møje og besvær lykkedes det, at overbevise ham om, at jeg havde en lille familie der skulle have hjælp i begravelsesforretningen. Så jeg slap med hjemsendelse april 1976".

Der var 4 snedkersvende på værkstedet og en begravelsesforretning der voksede. Hans far og mor var gode til at lægge ansvar fra sig. Der var rigeligt at tage fat på. Fodbold og badminton blev lagt på hylden. Og bygningsingeniører var der overskud af, så Per startede hjemme, og overtog i april 1989 virksomheden som tredje generation.

Per Jensen traf sin hustru Anne-Marie i 1978 og i maj 1980 blev de gift i Køge Kirke. Samtidig blev deres første søn Thomas døbt. Anne-Marie er i dag butikschef hos Rokkjær. I juli måned 1985 blev deres anden søn, Morten født.

Morten startede i familiefirmaet i august 2005 og blev dermed 4 generation.

Det er ikke et helt almindeligt job. Det er ofte sket, at en tur på Bakken eller en udflugt er blevet aflyst p.g.a. en familie der havde brug for hjælp med et dødsfald. Og de lange ferier har der heller ikke været nogen af. Foreningsliv har der ikke været plads til. Man er også på arbejde lørdag eftermiddag.

"Ofte bliver jeg spurgt, hvad der gør, at man kan holde til, at omgås mennesker i sorg. Jeg er blevet opdraget med jobbet, det er naturligt at tale om døden og dens udfordringer. Vi har i dag en forretning i Allegade, hvor man altid kan træffe os. En forretning der bygger på gammeldags grundighed, hvor der altid er en personlig kontakt. Når mennesker vender tilbage til os efter mange år, for at få hjælp igen, er man taknemmelig".

"Nogen taler om pension - et forfærdeligt ord - men jeg håber det varer mange år. Vi skal inden længe i gang med et generationsskifte. Det er en god fornemmelse, at jeg en dag skal overlade tøjlerne til Morten - 4. generation i Allegade", slutter Per Jensen.