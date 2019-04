Bedemand Per Berner med sin nye rustvogn. Foto: jcj. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Bedemand kan tilbyde billigere begravelser

LørdagsAvisen - 15. april 2019

Efter i 15 år at have arbejdet som bedemand, fik Per Berner fra Køge i begyndelsen af 2018 en god idé til en ny type begravelsesforretning.

"I mine mange år som bedemand havde jeg mange gange tænkt at bedemandsarbejdet kunne udføres på en smartere måde. Derfor sagde jeg mit job op, så det passede med, at jeg kunne begynde at få folkepension. Hos Connect Køge fulgte jeg et iværksætterkursus, så jeg kunne blive klædt ordenligt på til at drive forretning. Derefter stiftede jeg anpartsselskabet FolkeBegravelse", fortæller Per Berner til LørdagsAvisen.

Efter mange vanskeligheder er firmaet nu endelig parat til at blive introduceret.

"Idéen går ud på at formindske omkostningerne, så kunderne kan tilbydes billigere begravelser. For det første er den velkendte limousine-rustvogn blevet afskaffet. Den er utroligt dyr at fremstille, fordi den skal skæres over på midten og forlænges. Taget skal også forhøjes, og vognen skal forsynes med specielt fremstillede ruder. Hos FolkeBegravelse anvender vi i stedet en type bil, som kommer med de rigtige dimensioner fra fabrikken, så selv om vognen er fint indrettet, koster den kun en tredjedel af en almindelige rustvogn", fortæller Per Berner.

For det andet har firmaet sagt farvel til bedemandsbutikken. Kontoret er blevet "pakket ned" i en iPad, og er blevet gjort digitalt.

"I stedet for at mødes til samtale hos bedemanden, kommer enten jeg eller en af mine ansatte ud og møder folk i deres egne, trygge omgivelser, og på den store iPad præsenteres alt det, som er nødvendigt, for at folk kan få lige præcis den bisættelse eller begravelse, som de ønsker", forklarer Per Berner.

Udover at kunderne kan spare på selve det arbejde, som bedemanden udfører, giver FolkeBegravelse også 10% rabat på alle typer gravsten.

Hos FolkeBegravelseer passes der også godt på folks personlige oplysninger.

"Når der er afregnet, bliver alle data slettet. Dog ikke fakturaen, som skal gemmes i fem år", siger Per Berner, der også fortæller, at firmaet står for gennemsigtighed, og at firmaet på dets hjemmeside giver indsigt i f.eks. deres politik omkring henvisnings-rabatter og lover i øvrigt kunderne, at de kan få indblik i alt. som vedrører dem.

Se mere på www.folkebegravelse.dk.