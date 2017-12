Beboerne reddede naboens liv

Se billedserie Nyvej i Køge vandt landdækkende konkurrence om landets bedste nabohistorier.

LørdagsAvisen - 14. december 2017 kl. 08:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Maja Kock Larsen har netop hentet en kæmpe Nabohjælps-kage fra Lynges Bageri i Køge. Den har hun vundet i en konkurrence om landets bedste nabohistorier, som TrygFondens og Det Kriminalpræventive Råds Nabohjælp og foreningen Fucking Flink står bag.

Ud af 260 indsendte bidrag blev der kåret seks vindere, som alle kan afhente deres præmie - en kæmpe Nabohjælps-romkuglekage - hos et lokalt bageri. Og heriblandt altså Maja Kock Larsen, som vil dele kagen med sine naboer.

Majas historie blev valgt, fordi den viser, at et godt og tæt sammenhold mellem naboer kan have afgørende betydning for vores tryghed og livskvalitet. Det kan også vise sig at være nyttigt, når der opstår akutte situationer, hvor en nabo har brug for hjælp, fortæller kommunikationskonsulent i Nabohjælp, Sarah Risbøl Jacobsen.

"Formålet med konkurrencen er at synliggøre, hvor meget et godt naboskab betyder for vores følelse af tryghed og hjemlighed der, hvor vi bor. Og der går en direkte linje fra godt naboskab til effektiv indbrudsforebyggelse med Nabohjælp," fortæller Sarah Risbøl Jacobsen.

"Vi vil gerne fremme det gode naboskab, fordi naboer både er gevinsten ved og betingelsen for Nabohjælp. Vi ved fra vores naboundersøgelser, at langt de fleste af os rigtig gerne vil have et godt forhold til vores nabo, men at vi ofte har svært ved at bryde isen og tage initiativet til at lære hinanden bedre at kende. Vi håber, at den her konkurrence kan være med til at give folk landet over det sidste skub hen imod naboens hoveddør."

Læs Majas nabohistorie her:

"Nabohjælp har fungeret rigtig godt på Nyvej i flere år. I den forbindelse har vi oprettet en facebookgruppe, som ofte benyttes til lån af "arbejdskraft" eller advarsler om mistænkelige biler eller personer. En tirsdag skulle gruppen vise sig af have en anderledes funktion. Ved spisetid dukker følgende besked op på Nyvejs facebookgruppe: "Er der nogen, der er online nu?"

Ret hurtigt reagerer to naboer, og så går det stærkt. En kvindelig Nyvej-beboer er bekymret for sin mand, der har diabetes. Hun er ikke hjemme, og kan ikke få kontakt til sin mand via telefonen. Nu skriver hun, om nogen fra vejen kan gå over til deres hus og tjekke om han er ok, da hun er bange for at han er blevet dårlig.

Hurtigt er tre beboere fremme ved huset, og heldigvis er bagdøren ulåst. Ovnen er tændt, men der er ingen nabo at se. Der bliver råbt og kaldt, og pludselig høres der en lyd fra husets øverste etage. Det viser sig, at manden i huset er blevet dårlig og ligger meget konfus på sengen i soveværelset.

Naboerne får arrangeret et opkald til ægtefællen, som efter en kort snak kan konstatere, at han har brug for hjælp hurtigt. Imens en ambulance tilkaldes bliver køkkenskabene gennemgået for at finde syltetøj, honning og chokolade, der kan få mandens blodsukker op.

Ambulancen er hurtigt fremme, og lægen får stabiliseret situationen. Ambulancefolkene er noget forundrede over alle disse 'hjælpere' - men samtidig kan lægen konstatere, at manden fik hjælp i sidste øjeblik - uden naboernes indsats havde det set noget mere alvorligt ud. Efter endt behandling blev en enkelt nabo siddende indtil husets frue var kommet hjem igen.

Alt i mens kunne vejens beboere mere eller mindre følge situationen på facebook, og flere spurgte bekymret ind til status. Så det krævede selvfølgelig en update fra patienten og frue, da forskrækkelsen havde lagt sig.mart