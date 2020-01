Beatophonics: - Retro er vores rødder, men vi bliver ikke hængende i 60'erne

"Ved den første plade havde vi et stramt dogme om, at den skulle være lavet af et band, der havde været frosset ned i 50 år og tøet op i 2015. Det gav os en klar facitliste for indholdet, men den har vi besluttet os for at slippe denne gang. Der er ingen grund til at lave samme plade to gang, men man vil selvfølgelig stadig kunne høre, hvor vi kommer fra, og hvad vores referencer er," siger et af bandmedlemmerne, Rasmus Schrøder, om den nye udgivelse, hvor der altså stadig er elementer fra 60'erne, men som samtidig også har en mere tidløs karakter.