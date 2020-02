Bamse Betjent skabte tryghed på Køge Torv

Køge Handel skabte igen en god dag for børn og unge i Køge, da der torsdag eftermiddag blev afholdt endnu et vinterferiearrangement på Køge Torv.

Her var der mulighed for at opleve brandfolk og politifolk i arbejde - og den altid venlig Bamse Betjent sørgede for, at alle kunne komme hen og få et kram og føle sig tryg.