Se billedserie Hammershus Bageri bygger omi den kommende tid. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Bageri gennemfører større renovering

LørdagsAvisen - 20. april 2020 kl. 10:58 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Vi har åbent", lyder det på store bannere uden for Hammershus Bageri i Herfølge for tiden, hvor man da også godt kunne komme lidt i tvivl, da udendørsarealerne er præget af byggematerialer, containere og et stort stillads.

Bageriet gennemgår en større ombygning i den kommende tid, men på trods af det er det altså stadig muligt at hente morgenbrødet eller kagen til eftermiddagskaffen hos Hammershus, for under ombygningen er bagerforretningen rykket ud i midlertidige rammer på pladsen foran bageriet. I løbet af den kommende måneds tid vil bagerforretningen blive sat i stand og få ny indretning, lige som man vil renovere taget og facaden. Sigtet er rettet mod, at arbejdet er gennemført 21. maj.

"Vi har rystet posen en omgang, og planen er at byde kunderne inden for i en helt ny forretning. Så håber vi, at samfundet også er lukket lidt op til den tid," siger indehaver Lars Deleuran, Hammershus Bageri, med henvisning til den aktuelle coronakrise, som man også kan mærke i bageriet.

Bageriet lukkede eksempelvis Café Hammershus i Køge allerede i marts som følge af krisen, og pandemien har også medført en udsættelse af planerne om en større tilbygning til bageriet.

"Vi har tegnet udvidelsen, og vi er næsten klar til at sende en byggeansøgning ind, men nu er det udsat på grund af coronavirussen. Nu ser vi tiden lidt an," forklarer Lars Deleuran.

Den aktuelle renovering har været planlagt længe og er altså ikke anledt af krisen, og udover nyrenoverede rammer betyder den også, at kunderne kan se frem til en række ændringer i udvalget, hvortil der er fundet plads til flere nye brødtyper.