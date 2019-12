Auri Skarbalius er tilbage i HB Køge - hans første arbejdsdag med spillertruppen bliver onsdag den 8. januar. Foto: hbkoge.dk.

Auri Skarbalius: "Der skal brænde en ild i spillerne"

LørdagsAvisen - 05. december 2019 kl. 11:55 Af Per Møller

Det er et kendt ansigt i den lokale fodboldverden, der pr. 1. januar sætter sig i cheftrænerstolen hos HB Køge.

Efter sidste uges afsked med Morten Karlsen, der efter halvandet år har valgt at søge nye græsgange, har HB Køges direktør Per Rud fået underskrevet en aftale med den 46-årige litauer Auri Skarbalius, der vender tilbage til det østsjællandske, hvor han gennem en lang periode fra 2005 til 2011 hvor han først spillede hos Herfølge og ved fusionen mellem Herfølge og Køge blev fusionsklubbens første cheftræner.

Skarbalius har tidligere været i klubben som både spiller, assistenttræner og cheftræner, og han er blandt andetto gange rykket op i Superligaen med henholdsvis Herfølge Boldklub og HB Køge.

"Der er to adresser, der er centrale i mit fodboldliv. Det er Brøndby og Køge. Det er her, jeg har oplevet de største øjeblikke og udviklet mig mest, både fodboldfagligt og menneskeligt. Man skal altid være forsigtig med at vende tilbage, men jeg er sikker på, at det her er det rigtige for mig. Jeg kender klubben og de mennesker, der står bag HB Køge. Jeg ved, det er et godt sted med ambitioner og værdier, der ligger tæt på mine egne", siger Auri Skarbalius til hbkoge.dk i minutterne efter at have indgået en to-årig aftalen med HB Køge.

"Men jeg både håber og tror, at Auri bliver her meget længere. Enten som cheftræner eller som en del af Capelli Sport-netværket, som giver mulighed for udfordringer i klubber på andre kontinenter. For mig er Auri "halvt dansk", og han er også en person med internationalt udsyn", siger Per Rud.

Auri Skarbalius ved, hvad han vil som cheftræner. Han stiller krav, og ingen er i tvivl om retningen og spillereglerne. Samtidig er han god til at involvere og inspirere alle både på og omkring førsteholdet. Han er dygtig til at forstå, hvad der skal til for at flytte den enkelte spiller.

"Jeg ser meget frem til igen at skulle arbejde sammen med ham", fastslår Per Rud.

HB Køge har et erklæret mål om igen at spille i Superligaen. Men det er ikke en del af jobbeskrivelsen for Auri Skarbalius, at det skal ske i løbet af et par år.

"Vi kigger ind i ind i et forår, hvor der er tre nedrykningspladser i NordicBet Ligaen. Otte klubber er i farezonen, og vi er en af dem. Det er det, der er på dagsordenen, intet andet. Auri Skarbalius og truppen skal nu rykke tæt sammen og blive den enhed, der gør, at vi får nogle sejre", siger Per Rud.

HB Køges nye cheftræner satser på at skabe en stærk kultur i hverdagen. Det er det klare budskab.

"I alle spillere skal der hver eneste dag - både til træning og kamp - brænde en ild og et ønske om at blive en bedre udgave af sig selv. Det er den måde, man skaber resultater på. Det handler om hårdt arbejde og ydmyghed, hvis man vil nå langt som fodboldspiller", siger Auri Skarbalius til hbkoge.dk.

Og så handler det om at få skabt et fællesskab, hvor man vil ofre sig for hinanden og gå den sidste meter. Hvis vi lykkes med det, skal de andre være rigtigt gode for at besejre HB Køge.

HB Køges spillere vender tilbage efter jule- og nytårsferien onsdag den 8. januar.

Auri Skarbalius comeback kamp spilles søndag den 1. marts på udebane mod topholdet Vejle Boldklub.

