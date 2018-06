Mahmoud fra Gokarting.dk og Aske overrækker en dejlig check til eventchef Lise Atzen Bjerregaard fra Kræftens Bekæmpelse. Foto: Claus Nygaard

Aske rejste 39.500 kroner til Kræftens Bekæmpelse

Køges og DreistStorgaards Formel 4 kører, Aske Nygaard Bramming, afholdt i den forgangne uge et støtteløb til fordel for Kræftens Bekæmpelse. Sammen med Gokarting.dk i Brøndby, der stillede gokartcenter, gokarts og mandskab til rådighed kvit og frit, inviterede Aske til 3 timers gokart Le Mans, hvor alle indtægterne blev doneret ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse. 27 kørere mødte frem og kørte om at komme først over målstregen. Men det var egentlig ikke aftenens resultat på banen, som var i centrum. Det handlede om størrelsen på det beløb, Aske sidst på aftenen kunne skrive på checken til Kræftens Bekæmpelse.

Deltagerne donerede penge ved at køre med i Le Mans-løbet. De donerede også penge ved at hyre Aske som elitekører på deres Le Mans team. Og endelig donerede de penge ved at køre direkte mod Aske over 5 omgange på banen, hvor taberne skulle donere hver 1.000 kr.

Da aftenens udfordringer på banen var overstået, var der kommet 39.500 kr. i puljen. Det var en stolt og rørt Aske, som kunne udskrive en check og overrække den til eventchef Lise Atzen Bjerregaard fra Kræftens Bekæmpelse.

For 16-årige Aske var det en helt naturlig ting at arrangere "Race mod Kræft". Han husker stadig, da han mistede sin farfar til kræft for 3 år siden. "Det var meget hårdt for mig. Min farfar gik fra at være frisk og rask på vores sommerferie i Grækenland. Og tre måneder efter sagde hans krop stop. Hans sygdom blev opdaget meget sent og lægerne kunne intet stille op. Som en ung dreng, er det svært at se til, når man intet kan gøre. Alt bliver så meningsløst på en eller anden måde."

Det var ikke første gang, Aske donerede penge til Kræftens Bekæmpelse. I sæsonen efter at hans farfar var død, blev han nordisk mester i gokart og vandt 10.000 kr. i præmiepenge i Dansk Superkart. Dem donerede han også til kræftens bekæmpelse. "Jeg kan huske, at jeg spurgte min far, om jeg selv måtte bestemme, hvad præmiepengene skulle bruges til. Han troede, jeg ville købe en racercykel. Sådan en ville jeg selvfølgelig gerne have haft, men det gav bare mere mening for mig at besøge Kræftens Bekæmpelse i København og overrække præmiepengene til dem. Jeg ved godt, at jeg ikke som racerkører kan udrydde kræft med mine små donationer. Men jeg kan skabe opmærksomhed om sygdommen blandt unge mennesker. Og så breder det sig som ringe i vandet."

Med til arrangementet var også Askes teamkammerat og største konkurrent i Formel 4-serien, Casper T. Hansen fra Roskilde. Casper mistede i vinter sin mor til kræft og sammen med sin far og storebror lavede de "Team Charlotte", opkaldt efter moren. Ud over at køre penge ind til Kræftens Bekæmpelse vandt de også Le Mans løbet. Det viser noget om sportsmanship blandt den unge generation af racerkørere, at de kan være indædte rivaler på banen og samtidig være venner og gentlemen uden for banen.

Næste gang vi ser de to unge mænd konkurrere på banen igen er til 3. afdeling af Formel 4-mesterskabet den 9.-10. juni på Ring Djursland.