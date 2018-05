Per Arnoldi-skulpturen udføres i granit og skal stå ved Åhavnen i Køge.

Arnoldi-projekt i Køge reddet af stærk slutspurt

LørdagsAvisen - 03. maj 2018 kl. 10:59 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Hjemmeværnsforeningen 7. oktober markerer 75-året for hundredevis af jøders flugt fra Køgeområdet, så vil man samtidig kunne afsløre et smukt, varigt minde om denne dramatiske del af Køges historie i form af en mindesten udformet af kunstneren Per Arnoldi.

Det står klart, efter Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn på et bestyrelsesmøde tirsdag aften besluttede at iværksætte projektet. Det har været op ad bakke for Hjemmeværnsforeningen at finde finansiering til mindestenen, men i sidste øjeblik inden deadline 1. maj lykkedes det at få tilsagn om så stor en del af økonomien i projektet, at man nu er klar til at trykke på startknappen.

"Vi besluttede i bestyrelsen tirsdag aften at vove det ene øje og sætte Arnoldiprojektet i gang," fortæller projektleder Bruno Juul, der bekræfter over for LørdagsAvisen, at man har modtaget betragtelig økonomisk støtte fra Køge Kommune samt fra Spar Nord Fonden og fra Køge Borger og Håndværkerforening. Dertil kommer flere andre donationer i sidste øjeblik, som betyder, at man nu nærmer sig målet på 875.000 kroner, som er projektets budget.

"Lokalt er der nogle, der er trådt hurtigt til. Det er således Køgebidrag, der går ind og redder Arnoldiprojektet, og det er vi meget glade for," understreger Bruno Juul.

Med de seneste donationer har man netop nu 769.000 kroner til projektet, hvilket også omfatter de 100.000 kroner, som foreningen selv bidrager med af egne midler. Det betyder, at der aktuelt mangler nøjagtig 106.100 kroner, inden projektet er fuldt finansieret.

Sådan kan du støtte projektet: Bidrag til mindestenen kan indbetales på reg.: 2360, konto: 4383891219. Omkring større donationer kan projektleder Bruno Juul kontaktes på tlf. 22168509