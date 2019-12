Send til din ven. X Artiklen: Arbejdsgiveren har ordet: Ingen julebuffet, tak! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Arbejdsgiveren har ordet: Ingen julebuffet, tak!

LørdagsAvisen - 22. december 2019 kl. 06:31 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Det er fuld plade". Sådan faldt ordene, da alle partierne i slutningen af oktober underskrev budgetaftalen for 2020. Over hele linjen herskede der ingen tvivl om, at de øgede skatteindtægter var årsag til, at budgettet faldt på plads.

Og hvorfor er der vækst i kommunens skatteindtægter? Ét er de flere skattepligtige borgere. Noget andet - og bestemt ingen uvæsentlig årsag - er, at kommunen i 2019 har fået hele 96 millioner kroner i skatteindtægter fra kommunens virksomheder. Det er dobbelt så meget som i 2018.

Kommunens virksomheder oplever god vækst, og der blæser mange positive vinde. Samtidig har en del nye virksomheder valgt at etablere sig i kommunen. Det bidrager alt sammen godt i kommunekassen.

I Køge ArbejdsgiverNetværk har vi vores opmærksomhed rettet mod kommunens virksomheder, hvoraf mange er i vækst og har brug for fleksible rammevilkår. Flere står over for en udvidelse af deres fysiske rammer, og her er det vigtigt, at kommunen er fleksible i deres sagsbehandling.

Det skal være gunstigt at drive virksomhed i kommunen, og vi skal have de rammer, der skaber de bedste betingelser for virksomhederne.

Vi har et ønske: Vores virksomheder bidrager godt til kommunens økonomi, men de skal ikke ses som en større julebuffet, hvor man kan plukke en masse gode sager fra. Virksomhederne skal have arbejdsro og ikke belastes yderligere. Al snak om at pille ved f.eks. dækningsafgifterne skal manes i jorden.

Når virksomhederne har overskud og økonomi til at sikre en god drift og udvikling af deres forretning, sikrer vi arbejdspladser i kommunen. Og måske endda etablering af flere arbejdspladser. Det betyder jobs til borgere og flere skatteindtægter til kommunen. Win-win.

85% er bedre end 0%

I budgetaftalen er der også sat ord på et ønske om en hurtigere sagsbehandling, når det gælder nye byggeprojekter og byggesager. Det ser godt ud på papiret, men det skal også gælde i praksis. Er der udfordringer eller problemer med en godkendelse, så skal mindsettet være: Hvordan kan vi løse problemet? Hvad skal der til for, at vi kan få ideen eller projektet landet? Hvis ikke 100%, så måske 85%. At sige blankt 'NEJ' er ikke et udtryk for den fleksible sagsbehandling, som virksomhederne og kommunen ønsker.

Vi profiterer alle, når det går godt for vores virksomheder - og kommunens forvaltning skal gøre sit til, at den gode udvikling kan fortsætte.

2019 har været året, hvor Køge ArbejdsgiverNetværk har vokset sig en hel del større.

Tak for støtten fra alle de nye virksomheder, der vælger at bruge 1.200 kr. om året for at være med i vores erhvervsnetværk. I får masser af viden, spændende foredrag og gode networking-muligheder - og så støtter I vores arbejde for at sikre kommunens virksomheder de bedst tænkelige forhold.

Et medlemskab er adgang til viden, relationer, indflydelse og påvirkning af erhvervspolitikken. Jo flere vi er, jo bedre.

I ønskes alle en rigtig god jul og et godt og succesfuldt 2020.

Søren Evald Jensen

Formand

Køge Arbejdsgivernetværk