?Vi ønsker incitamentsordninger, der kan bane vejen for et større privatforbrug. En øget efterspørgsel vil gavne virksomhederne og sikre vækst og arbejdspladser?, siger Søren Evald Jensen, Køge Arbejdsgiver Netværk. Foto: Joakim Kr^ger

Arbejdsgivere peger på flere corona-værktøjer

LørdagsAvisen - 27. april 2020 kl. 06:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når man kigger på forskellige brancher, er det tydeligt, at nogle brancher kører upåvirket videre, mens andre er meget hårdt ramt af coronakrisen. I den ene ende af spektret har vi industri-, fødevarer- og medicinalvirksomheder. For dem er det stort set business as usual. I hvert fald indtil videre. Vi både handler og køber medicin, som vi plejer. Næsten alle andre brancher har fået vendt op og ned på deres hverdag.

"Køges håndværksvirksomheder har alle noget at lave, men til forskel fra tidligere er næsten alt boligbyggeri for private gået i stå. Byggeaktiviteten er i stedet rykket over til erhverv," siger Søren Evald Jensen, formand for Køge ArbejdsgiverNetværk (KAN), der repræsenterer en del af kommunens virksomheder, om situationen.

Han mener, at en af de primære årsager til, at byggeriet for private med ét er forsvundet, er den generelle bekymring hos private. Mister jeg jobbet? Bliver jeg nødt til at gå ned i løn? Sådanne tanker giver ikke just lyst til at bygge nyt eller bygge til, men i takt med, at landet åbner igen, vil bekymringerne nok blive færre og tilliden til fremtiden større, mener han.

En branche, der er virkelig hårdt ramt, er hoteller og restauranter, fortæller KAN.

"De er fuldkommen slået ned under gulvbrædderne. Dem, der tilbyder take-away, kan nok holde skindet på næsen, men mange andre er virkelig udfordret. For hver dag, for hver uge, der går, trækker det hårde veksler på økonomien. Regninger skal betales, uanset om du tjener penge eller ej," tilføjer Søren Evald Jensen.

Der er ifølge Køge ArbejdsgiverNetværk flere redskaber, vi kan bruge, for at hjælpe de nødlidende virksomheder på rette vej igen. Vigtigst af alt skal de private forbrugere have genetableret deres tro på fremtiden. Her handler det om at se muligheder snarere end begrænsninger ved corona-udbruddet. En opgave for samfundet, kommunerne, erhvervsforeninger og andre aktører, der hver især kan gøre deres for at styrke tilliden.

"Vi ønsker incitamentsordninger, der kan bane vejen for et større privatforbrug. En øget efterspørgsel vil gavne virksomhederne og sikre vækst og arbejdspladser", siger Søren Evald Jensen.

Lokalt byggeri skal i gang

Derudover bør kommunen fremrykke sine renoveringsprojekter. Anlægsloftet er suspenderet, så nu skal projekterne sættes i gang, mener han.

"Vi har kontaktet Ejendomscentret hos Køge Kommune og tilbudt at afholde et arrangement, hvor Ejendomscentret kan præsentere de kommende projekter. Vi har tidligere afholdt lignende dialogmøder - med stor succes," siger Søren Evald Jensen.

Når det gælder den hårdt ramte hotel- og restaurationsbranche, er der behov for en ekstraordinær saltvandsindsprøjtning. I Køge ArbejdsgiverNetværk ser man et behov for en offensiv turismeindsats, som kan tiltrække turister og gæster til byen. I Connect Køge deler man den opfattelse, og der arbejdes derfor på initiativer, der kan løfte denne opgave. Målet er et idekatalog af indsatser, som booster de lokale hoteller og restauranter og deres indtjening.

Lige nu er vi midt i en gradvis genåbning af Danmark. Løbende får flere og flere virksomheder og brancher grønt lys til at åbne, men der er stadig usikkerhed for fremtiden.

"Alle føler sig usikre. Coronaen kom pludseligt, og måske er den lige så hurtigt væk igen - takket være vaccine og udvikling af antistoffer. Indtil da er vi nødt til at finde os til rette i en ny verden og en ny hverdag. Med andre præmisser og konditioner for arbejde og samarbejde," siger Søren Evald Jensen.mart