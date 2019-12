Antallet af brandmænd i Hårlev fastholdes

Den RBD, som gælder for Stevns lige nu, er lavet i det nu opløste Østsjællands Beredskab, og her var det en forudsætning, at der skulle købes nyt materiel, som skulle give et behov for færre brandmænd.

"Jeg er meget glad for, at det er lykkedes os at fastholde antallet af brandfolk på stationen i Hårlev. Det er magtpåliggende for mig, at der skal være stor sikkerhed og tryghed for stevnsboerne, og da forudsætningerne for at ændre på bemandingen forsvandt, blev vi nødt til at handle på det hurtigt", siger borgmester i Stevns Kommune, Anette Mortensen.