Anmeldelse: En kuffert fuld af guld

Claus Hempler gav en fremragende koncert i Køge lørdag aften.

LørdagsAvisen - 02. februar 2020 kl. 11:07 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

”Sagde han Helmer?” Med et lumsk smil ud mod fyren, der præsenterede ham, anlagde Claus Hempler lige fra begyndelsen den veloplagte og selvironisk humoristiske tone for sin koncert på Tapperiet lørdag aften.

Her var der fuldt hus til Musikforeningen Bygningens koncert, og der var næppe nogen, der fortrød billetkøbet, for det blev en fremragende koncert med kunstneren, der udgav et af de bedste danske albums i 2019, 'Kuffert fuld af mursten'. Her var åbningsnummeret 'Navnet er Hempler' - måske ud fra en betragtning om, at det ville være passende med en introduktion, for pladen markerede på mange måder en ny start for Claus Hempler.

Han har været en del af den danske musikscene siden begyndelsen af 90'erne, da han stod i spidsen for bandet Fielfraz. Siden udgav han blandt andet et par engelsksprogede albums i 00'erne, men 'Kuffert fuld af mursten' er hans første på dansk, og her har han virkelig ramt en ny, kreativ guldåre.

”I løbet af en måned havde jeg skrevet 17 sange. Det kom helt ubesværet. Jeg kunne fra start se, at jeg havde fat i noget med det danske sprog. Sådan er det, når man selv bliver fascineret af det, man laver. Jeg blev nysgerrig. Hvad bliver næste linje mon? Hold kæft hvor var det sjovt! Det er længe siden, jeg har haft det sådan,” har han selv forklaret om det at skrive på modersmålet.

Spillede album fra start til slut På Tapperiet spillede Claus Hempler og bandet anført af guitaristen Mika Vandborg hele albummet fra ende til anden, og først under ekstranumrene fik publikum et par af hans engelsksprogede numre fra tidligere albums.

Han lagde ud med et par helt nye numre fra sit kommende album samt et covernummer af en Leonard Cohen-sang, ”fra dengang i 00'erne, da vi var unge og kække. Vi slap måske lige akkurat afsted med det,” som Claus Hempler præsenterede nummeret med et skævt smil og slet skjult respekt for den canadiske kunstner.

Respekten og inspirationen fra Leonard Cohen skinner i øvrigt igennem på flere numre på pladen – blandt andet på 'Mig ovenpå dig, dig oven på mig', hvor det blandt andet lyder:

”Den sang jeg dedikerer til dig skulle have været

Fyldt med partytime og ubekymret ungdom

Dansabel, letfordøjelig og ubesværet

Men er i stedet endt tungsindig, mørk og langsom

Den skulle have været som musikken i Troldmanden fra Oz

Men lyder mere som noget af Leonard Cohen

Bare uden den store mesters særlige touch

Der altid skærer som et lyssværd gennem tågen”.

Melankoli og humor Det tekstmæssige nik til Leonard Cohen er også et godt eksempel på Claus Hemplers tekstunivers, der på en gang er præget af eftertænksomhed, melankoli og underfundig humor – lige som koncerten i øvrigt var det. Med sin tilbagelænede humor og underspillede facon fik Hempler flere gange salen til at bryde ud i latter.

Lyden var som altid glimrende på Tapperiet, og hvordan kunne det også være anderledes, som Claus Hempler konstaterede, med en lydmand ved navn Neil Young - et navn der forpligter i musikkens verden.

Udover en blændende koncert med den veloplagte kunstner fik publikum i Køge i øvrigt også lejlighed til at stifte bekendtskab med et forholdsvis nyt navn på den danske musikscene.

Sangerinden Ginne Marker spillede opvarmning til koncerten, og de fire numre, hun spillede, var mere end nok til at efterlade publikum med et klart indtryk af en stor stemme og et spændende talent. Hun udsendte sit debutalbum i november og er i øvrigt indstillet til tre GAFFA-priser her senere i februar for Årets Danske Udgivelse, Årets Danske Solist og Årets Nye Danske Navn.