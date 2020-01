Se billedserie HB Køges nye cheftræner for kvindeholdet, Peer LisdorfFoto: pm.

Ambitiøs fem-årsplan for kvindefodbolden i HB Køge

30. januar 2020

I et tæt samarbejde mellem Herfølge Boldklub og Køge Boldklub etableres nu en eliteoverbygning for kvindefodbolden i HB Køge.

Det sker for at sikre de bedste faciliteter og kæmpe med i toppen af dansk kvindefodbold.

Og det sker med den tidligere Brøndby IF-træner, Peer Lisdorf, som cheftræner.

"Kvindefodbolden får nu fuldstændig samme sportslige prioriteter som herrefodbolden, hvor vi sætter stort fokus på at give dem optimale muligheder i det bedste setup, vi kan tilbyde. Det er en strategisk beslutning taget i samspil mellem bestyrelsen og ejer George Altirs. At vi har fået Peer Lisdorf med i projektet er en

kæmpe cadeau og vidner om potentialet", siger HB Køges adm. direktør, Per Rud.

I samarbejde med Capelli Sport er der ligeledes indgået en aftale med det amerikanske fodboldakademi Slammers FC, der har fostret verdensmestre som Christen Press og Whitney Engen samt uddannet spillere til de bedste fodboldrækker i lande som Belgien, Holland, England, Frankrig, Italien og Sverige.

Foruden en mulighed for amerikanske fodboldspillere til at blive en del af HB Køges kvindehold betyder samarbejdet også en udveksling af know-how.

"Vi bygger videre på det store stykke arbejde, der allerede er lavet i Herfølge Boldklub, og at Køge Boldklub har vist vilje til at gøre plads til kvinderne her på Capelli Sport Stadion er helt fantastisk. Derfor har vi valgt at opgradere og satse stort på kvindefodbolden. Frem mod sommeren skal der arbejdes hårdt på at opnå kvalifikation til Gjensidige Kvindeligaen, mens der først kan skrives kontrakter med spillerne fra sommerferien. Der er masser af papirarbejde inden vi når dertil. Derudover er målet, at vi i løbet af fem år deltager i Champions League. En ambitiøs udmelding, men vi tror på, at en kombination af egenudviklede spillere i et godt miljø, vores geografiske placering samt vores amerikanske forbindelser kan realisere målet", lyder det fra Per Rud.

Klar til at investere

"Det er vigtigt at understrege, at meget af dette kun kan lade sig gøre, fordi både bestyrelsen og vores ejer George Altirs virkelig vil det, og er klar til at investere. Men det er helt afgørende at vores partnere i NETVÆRKET sammen med nye partnere ligeledes står bag investeringen. I så stærkt et samarbejde kan vi tilbyde kvinderne de samme sportslige forudsætninger og rammer som herrerne - et løft der skal skabe et solidt fundament. Desuden har vi i dag næsten udsolgt på eksponeringsplatforme omkring det nuværende Capelli Sport Stadion, og inden vi får opført tribuner, sponsorlounge, storskærm mm. er der gode muligheder for eksponering på vores dygtige kvindefodboldhold", fortsætter Per Rud.

Ny hovedsponsor for kvinderne

"Den mulighed har Malene Von Kiær fra OneDecision set og grebet, og som ny hovedsponsor for kvinderne er vi godt på vej. Deres værdier spænder helt overens med det vi vil, og det er glædeligt for begge parter. Det er et projekt, der i høj grad er kommet for at blive", uddyber Per Rud.

"I lighed med nogle af vores foredragsprofiler hos OneDecision - Helle Thorning-Schmidt og Mia Wagner - arbejder jeg for lige vilkår for mænd og kvinder. At HB Køge som den første klub i Danmark vælger at sidestille kvinde- og herrefodbold flugter dermed fuldstændig med de værdier vi står for som virksomhed. Det var således ikke noget svært valg, da vi fik tilbuddet om at blive hovedsponsor på HB Køges investering i kvindefodbold", siger indehaveren af OneDecision, Malene von Kiær, der altså er ny hovedsponsor for HB Køges kvindehold, Malene von Kiær

HB Køges kvindehold har allerede kvalificeret sig til forårets Gjensidige Kvindeliga Kvalifikation, hvor to oprykningspladser er på spil. Forårets første kamp spilles på Capelli Sport Stadion den 29. marts kl. 15.00 mod Odense Q.pm