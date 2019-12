Amatørscenen søger nye skuespillere i alle aldre

En scene fra prøverne på den netop afsluttede juleforestilling, ?Jul hos Skovriderens? - her ses nissefar spillet af Per Jensen, nissemor i skikkelse af Ilse Høhling og nisseolde, spillet af Vivian Larsen.

LørdagsAvisen - 23. december 2019 kl. 16:47 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter at have afsluttet sæsonen 2019 med juleforestillingen "Jul hos Skovridderens" på Køge Scenen, er de travle folk hos Køge Amatørscene gået på jule- og nytårsferie for at lade op til en ny travl sæson 2020.

"Vi har opstart torsdag den 9. januar kl. 19.00, hvor vi håber at se nogle nye friske kræfter der har tid og især lyst til at prøve sig selv af i teaterverdenen. Det gælder både nye folk til ungdomsafdelingen, hvilket vil sige friske piger og drenge fra 6-11 år, men også til voksenholdet håber vi at se nye ansigter, som kan indgå i det gode sammenhold vi har her i den lokale teaterforening", siger formand Hother von Mehren fra Køge Amatørscene.

Fællesmødet, som er optakt til og information om programmet og planerne for 2020, afholdes på Køge Scenens lokaler, Boholtevej 91 i Køge.

Ønsker man at vide mere om opstartsmødet så klik ind på www.koegescenen.dk eller kontakt formand Hother von Mehren.

Traditionsrig forening

Køge Amatørscene er en god, gammel traditionsrig forening, hvis historie går tilbage til 24. februar 1939, hvor den blev stiftet under navnet "Køge Dramatiske Forening".

Anledningen til foreningens grundlæggelse var by- og museumsspillene i forbindelse med Køges 650 års byjubilæum i 1938. Foreningens første formand, landinspektør N. Herlow, var formand frem til 1958, hvor han blev afløst af grosserer Henry Petersen, der også var med til at starte foreningen.

I forbindelse med foreningens 25 års jubilæum i 1964 opførtes "Vildfuglen" på Teaterbygningen.

I oktober måned 1970 blev foreningen omdødt til det nuværende navn, Køge Amatørscene.

Den 10. marts 1973 blev "Køge Scenen" indviet på Kirstinedalsskolen, og det var første gang, at amatørskuespillerne havde eget spillested. Der var plads til 57 tilskuere i skolens kælderlokale.

Før den tid foregik det ved "dagligstueprøver" og prøver i Teaterbygningen på iskolde vinterdage. Anstrengelserne resulterede i opførelsen af en til to lødige værker om året. Den byggefond, som var etableret, da foreningen blev dannet i 1939, blev brugt til at få indrettet "Køge Scenen", som teatret blev døbt.

Opstart af børnehold

Tirsdag den 5. september 1978 startede Lisbeth Hoffmann og Kirsten Hansen foreningens første børnehold med børn i alderen fra 5 til 12 år. Omkring jul dette år talte foreningen 32 børn, hvorfor man delte børnene, så der blev et hold for 5-9 årige, og et hold for 10-13 årige.

I ugen 4.-11. juli 1988 deltog medlemmer fra Amatørscenen i egnsspillet Satans Store Port som blev opført i anledning af Køges 700 års byjubilæum.

Den 22. oktober 1990 startedes indretningen af de nye og nuværende lokaler på Boholtevej. Efter at en del sponsorer havde ydet stor støtte til flytning og indretning, og en del af medlemmerne havde tilbragt adskillige dage og nætter for at få teatret op at stå, med alt hvad dertil hører, havde BJU den første premiere 22. marts 1991 på foreningens "nye scene". Derefter fulgte revyen Køgereden, som havde premiere 20. april 1991.

Der har dog været opført teater i Køge før Køge Amatørscene så dagens lys.

Således skriver Kjøge Avis den 28. januar 1867: "Onsdag den 23de Januar sidstleden, blev et selskab under navnet "Kjøge dramatiske Forening" dannet. Samtidig bleve de i den anledning forfattede love satte under discusion, af selskabets over 100 medlemmer."

Og den 12. november 1901 stod følgende at læse i Østsjællands Folkeblad: ""Kjøge Dramatiske Klub af 12. nov. 1901 bliver stiftet. Klubben agter at arrangere en kort række dilettantforestillinger på Arbejdernes Teater i Norske Løve. Den første formand var Bager Knud Hansen."

Hvor længe "Kjøge dramatiske Forening" og "Kjøge Dramatiske Klub af 12. nov. 1901" levede, vides ikke med bestemthed.