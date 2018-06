Stafet for Livet finder sted på Køge Marina for femte gang i år.

Send til din ven. X Artiklen: Alt klar til årets Stafet for Livet - du kan stadig være med Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Alt klar til årets Stafet for Livet - du kan stadig være med

LørdagsAvisen - 05. juni 2018 kl. 08:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hver 3. dansker får kræft - men heldigvis lever stadig flere bedre og længere med sygdommen. Det skyldes ikke mindst den indsats, som Kræftens Bekæmpelse gør gennem forebyggelse, forskning på højeste internationale niveau og støtte til alle berørt af kræft.

Stafet For Livet er en 22 timers holdaktivitet til støtte for det gode formål. Stafetten symboliserer et døgn i en kræftpatients liv, og et hold dannes typisk af venner, bekendte, familie kolleger og andre vigtige netværk.

"Ved at deltage i og støtte Stafet For Livet er du med til at give håb for nuværende og kommende kræftpatienter - håb om at vi kommer nærmere den dag, hvor kræft er en sygdom, der er til at leve med," lyder det fra arrangørerne i Køge.

I Køge finder Stafet for Livet sted fra lørdag 9. juni klokken 12 til søndag 10. juni klokken 10 på Køge Marina. Og man kan stadig nå at være med.

Alle kan deltage. Man skal deltage på et hold, og holdet skal være på banen fra stafetten begynder d. 9. kl. 12 til den slutter d. 10. kl. 10. Der skal mindst være en holddeltager på banen ad gangen, så det kræver et hold af en vis størrelse at være på hele natten. Man kan gå eller løbe som man har lyst til.

Der betales et deltagergebyr på 100 kroner pr. deltager, og de fleste hold har også sponsorer, der giver et beløb pr. gennemført omgang, og nogle hold har aktiviteter på marinaen som giver ekstra penge til det gode formål.

Fighterrunden giver håb

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 14 hold med foreløbig 317 deltagere og 30 fightere. De fleste hold er åbne for nye tilmeldinger, og du kan finde dem alle på stafettens hjemmeside www.stafetforlivet.dk/stafet/koege

Stafetternes æresgæster er tidligere og nuværende kræftpatienter - Fighterne. De åbner stafetten med en fighterrunde iført gule trøjer. Fighterrunden giver deltagerne håb og styrke i deres personlige kamp. Med runden kan Fighterne fejre, hvad de hidtil har overvundet, og de giver samtidig håb til pårørende, som bevis på, at kræft kan bekæmpes.

Under hele Stafetten er der underholdning for børn og voksne med musik og aktiviteter. Formand Christina Hintzmann, borgmester Marie Stærke og Kræftens Bekæmpelses ambassadør Karen Simonsen åbner stafetten.

"Mange familier, der kommer her på vores stafet i Køge, gør det, fordi de på den ene eller den anden måde er berørt af kræft. Men på trods af det alvorlige emne er stafetten også en dag fyldt med positive historier, håb og glæde. Vi glæder os rigtig meget til at se børnenes tegninger og håber at mange af byens børn vil deltage, siger Christina Hintzmann, der er formand for stafetten i Køge.

Lysceremoni til fordybelse

Når mørket falder på, tændes levende lys i små papirposer. Alle deltagere samles om lysposerne, der er dekoreret med hilsner og tegninger til tidligere og nuværende kræftpatienter. Det er en meget smuk ceremoni, der giver håb og støtte samt tid til at fordybe sig.

Alle kan købe en lyspose og enten selv dekorere den eller få det gjort af Stafettens frivillige. På Stafettens hjemmeside www.stafetforlivet.dk/stafet/koege kan du købe og betale lysposer og også skrive den hilsen der skal stå på posen. En lyspose koster 50 kroner.

Du kan støtte Stafet for livet på flere måder. Hvis du ikke har mulighed for at deltage på et hold, kan du besøge Stafetten på Køge Marina købe en kop kaffe, en is eller en øl, deltage i auktionen, købe en lyspose eller købe en pin der viser omverdenen at du har støttet. Du kan allerede nu købe pins til 20 kroner i følgende forretninger: Superbrugsen, Herfølge, Kop og Kande, Borup, Salon Totten Bjæverskov, KonditorBageren i Bjæverskov, Køge Boghandel, Brogade, Sæbeværkstedet, Oluf Jensens gård, Run4all, Kirkestræde.

Tilmeld et hold hos Charlotte Kristensen ck@degladevikarer.dk eller gå på www.stafetforlivet.dk og find Køgestafetten.