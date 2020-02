Røde Kors Køges genbrugsbutik i Ølby Center. Arkivtoto.

Alder er ingen begrænsning for job i Røde Kors Køge

LørdagsAvisen - 29. februar 2020 kl. 10:45 Af Per Møller

Der er masser af muligheder for at få en indholdsrig dag selvom man har sluppet arbejdsmarkedet og er gået på efterløn eller pension.

Hos Røde Kors Køge står man altid og sagtens kan bruge frivillige hænder til de mange aktiviteter, som organisationen kan tilbyde lokalbefolkningen.

"Vi har mange spændende tilbud til personer, der gerne vil gøre en forskel for andre - men også samtidig selv få en indholdsrig hverdag med socialt samvær og den glæde det er, at have hjulpet et andet menneske til at få en god oplevelse", siger Helle Røtting, formand for Røde Kors i Køge.

Røde Kors Køge har p.t. 70 mennesker tilknyttet de to genbrugsbutikker i Ølby Centret og i Borup. Og totalt tæller Røde Kors Køge 270 frivillige i Køge Kommune.

"Men vi kan sagtens bruge flere. Vi siger aldrig nej til en frivillig", siger Helle Røtting.

Som frivllig i genbrugsbutikkerne skal man afsætte 3-4 timer ugentligt - og arbejdet i de to butikker giver indhold i ens liv. Man møder mange glade mennesker hver dag - og er med i et godt socialt netværk. Du kommer til at deltage i alle de opgaver, der er forbundet med at drive en genbrugsbutik, herunder kundebetjening, prismærkning, klargøring af møbler og tøj til salg, butiksindretning og meget mere.

Besøgs- og vågetjenesten

Andre af Røde Kors Køges tilbud er besøgsven. Har du en time eller to til overs om ugen og har du lyst til at glæde et andet menneske, så er besøgstjenesten måske lige noget for dig.

"Vi søger besøgsvenner til hovedsageligt ensomme ældre i Borup, Bjæverskov, Herfølge, Tureby, Ejby og Køge. Som frivillig i besøgstjenesten hjælper du et menneske, der føler sig ensom eller på anden måde savner kontakt til andre mennesker i hverdagen. Det er virkelig noget, der gavner og skaber glæde.

Frivillige i Vågetjenesten vil tilstræbe, at imødekomme den døendes behov i den sidste svære tid. De frivillige vil være til stede for at berolige, samtale og lytte og evt. aflaste pårørende. Det giver medmenneskeligt nærvær og omsorg og er til stede som pårørende - og ikke som erstatning for professionelt personale.

Familieven

Som familieven er du med til at støtte en sårbar familie. Familien kan eksempelvis være sårbar på grund af fysiske eller psykiske sundhedsproblemer, manglende socialt netværk og/eller økonomi. Sammen finder I ud af, hvordan du som familieven bedst kan støtte familien. Måske er det at hjælpe børnene med lektierne, tage med til møder på skolen, vejlede om praktiske ting såsom økonomi eller måske noget helt fjerde? En familieven fungerer som en støtte for familien og er med til at øge trivslen, ressourcerne og handlemulighederne for familien i hverdagen. For at blive familieven skal du have lyst, tid og overskud til at mødes med en familie cirka hver 14. dag i et par timer.

Nørklere i Bjæverskov og Ølby

Har du lyst til at strikke og sy, men du har ikke længere nogen, der vil aftage dine håndarbejder, så kan du blive nørkler og strikke/sy for Røde Kors og samtidig gøre en forskel for små og lidt større børn i den tredje verden.

Der er i dag ca. 45 nørklere i Køge afdelingen, der mødes i Ølby og Ejby/Bjæverskov. Nørklerne laver nørkletøj til børn op til 12 år, og vi laver alt fra huer, undertøj og sweatere til nederdele, kjoler, og meget mere.

"Som nævnt har vi mange tilbud til ældre, der har lyst til at bruge et par timer eller tre om ugen til at hjælpe andre mennesker. Har du lyst til at høre om dine muligheder - så klik ind på www.koege.drk.dk og find kontaktpersonerne til de forskellige aktiviteter. Vi venter på dig", slutter Helle Røtting.