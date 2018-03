Akustisk aften med Barbara Moleko

Med to succesfulde albums i ryggen, deltagelse i 'Toppen Af Poppen' på TV2 og adskillige store koncerter på CV'et er Barbara Moleko blevet dansk folkeeje. Hun har markeret sig som en artist som i den grad også formår at levere live på scenen, og Politiken konstaterede, efter hendes koncert i Lille Vega i 2013 at: "Moleko var aldeles fortrinlig live". Derudover blev hendes fortolkning af Tøsedrengenes 'Indianer' i Tv-programmet 'Toppen Af Poppen' et stort hit som fløj hurtigt ind på hitlistens førsteplads, hvilket igen afspejler hendes power som optrædende artist.

Hun udtaler i forbindelse med de forestående koncerter: "Efter ikke at have været på tour i et år, glæder jeg mig til at komme rundt i landet og spille igen. Jeg vil spille numre fra mine to albums, i et akustisk trio sæt, samt nye numre som jeg brygger på til næste album. Jeg er født på en scene og jeg elsker at optræde og jeg glæder mig meget til at tage landet rundt og vise hvad jeg går og brygger på af ny musik i intime rammer".