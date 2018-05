Se billedserie Elisabeth Dolmer er glad for sit job som forstander på Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård i Køge. Foto: jcj.

Aktiv fødselar: "Jeg ser altid muligheder fremfor begrænsninger"

FØDSELSDAG Søndag den 20. maj - 1. pinsedag - fylder Elisabeth Dolmer, forstander på Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård i Køge 60 år.

Elisabeth Dolmer er en kvinde, der har prøvet en masse spændende ting gennem livet. Taget imod nye udfordringer - sprunget ud i nye projekter med begge ben. Og har prøvet sig selv af indenfor flere forskellige brancher.

"Jeg elsker at udfordre mig selv. Prøve noget nyt. Jeg elsker godt samarbejde og en god dialog. Jeg har prøvet mange spændende ting, men her i Køge føler jeg at jeg har fundet min rette hylde", siger Elisabeth Dolmer, der er født i Odder som datter af en folkekirkepræst der senere, efter en længere periode som gymnasielærer og rektor, blev katolsk præst.

Elisabeth Dolmer flyttede hjemmefra som 17-årig, og blev landsbrugsuddannet i såvel Danmark som i England. Hun har haft tre gårde, først med malkekvæg, og senere blev det kødkvæg på alvsniveau, da ryggen begyndte at drille, hvor hun også hoppede ud i nye udfordringer og blev den første kvindelige salgskonsulent indenfor DLG foderstof. Senere kom hun til et andet grovvareselskab i Midtjylland, hvorefter hun valgte at prøve sig selv af som selvstændig indenfor specialfoder. Men efter nogle år så sagde ryggen helt stop, og hun skulle i gang med at starte et nyt liv.

Hun flyttede til Sjælland, fik hus ved Tissø, og blev jobkonsulent i Slagelse Kommune. Så fulgte den ene spændende udfordring efter den anden - bl.a. beskæftigelsesleder i Dragsholm Kommune, videre til forstander-job i Herlev, hvor hun var startede produktionsskolen op. Senere blev denne skole lagt sammen med produktionshøjskolen i Ballerup, hvorefter hun sprang ud i nye udfordringer, bl.a. som afdelingschef i Københavns Kommune.

I januar 2005 søgte Elisabeth Dolmer den ledige stilling som forstander på Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård i Køge - og den 1. april samme år tiltrådte hun stillingen - og det har hun ikke fortrudt.

"Jeg er stolt af at have været med til at være med til og på nærmeste hold opleve udviklingen på denne skole, der i dag har været produktionshøjskole gennem 34 år. Da jeg kom til, havde vi 40 elever - i dag er vi over 130 og 30 ansatte. Vi har 10 værksteder, og skolen fik sidste år at vide, at vi var landets bedste produktionsskole til udslusning af de unge mennesker. Det er vi rigtigt stolte over", indrømmer Elisabeth Dolmer, der elsker at udvikle på de ting, hun beskæftiger sig med - og altid ser muligheder fremfor begrænsninger.

Derfor ser hun også med spænding frem til de nye udfordringer, der står for døren med etableringen af en ny Forberedende Grunduddannelse - FGU - som træder i kraft pr. 1. august 2019, og som også involverer produktionshøjskolen i Køge. Men allerede nu er de indledende forberedelser i fuld gang. Og her håber Elisabeth Dolmer at kunne medvirke til at skabe en super FGU, og at FGU institutionen for dækningsområdet, Faxe, Stevns, Ringsted, Sorø og Køge vil være i Køge.

"Med FGU samles en række af de eksisterende forberedende forløb i et nyt uddannelsestilbud, der bliver den ny 'hovedvej' på det forberedende område. FGU har én indgang og tre spor - Almen grunduddannelse (AGU), Produktionsgrunduddannelse (PGU) og Erhvervsgrunduddannelse (EGU). Det skal gøre det lettere at tilbyde de unge en helhedsorienteret løsning på deres individuelle udfordringer, og det skal gøre det lettere for de unge at finde rundt", fortæller Elisabeth Dolmer.

Natur- og friluftsmennesker

Privat er Elisabeth Dolmer bosat i den lille landsby Alslev ved Karise. I sin fritid er hun bl.a. medlem af Menighedsrådet i Store Heddinge, formand for et kvæglaug, samt deltager i livet omkring, politisk såvel som kulturelt - og så indrømmer hun, at hun elsker naturen og at have masser af frisk luft omkring sig.

"Jeg er kæmpe natur- og friluftsmenneske. Der er der ikke noget så dejligt som at rulle ud med combi campen, vandre og slappe af i den skønne natur. Bornholm er mit favorit feriested", siger Elisabeth Dolmer, der er glad og tilfreds med sin tilværelse, som hun synes har været og er rigtig spændende.

"Jeg har oplevet lidt af hver - jeg har været i lederstillinger siden 1994, så jeg kan kun være tilfreds med det, jeg har opnået", siger Elisabeth Dolmer.

Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård fejrer sin afholdte forstanders 60 års fødselsdag med en reception onsdag den 16. maj kl. 14.00-16.00 i salen på Klemmenstrupgård, Klemmenstrupvej 25 i Køge.