Aktiv Fritid klar med forårets store messe

Fredag i tidsrummet mellem klokken 10 og 13 kan alle børn få mulighed for at fiske i Køge å. Det er Køge Sportsfiskerforening, der står klar med fiskestængerne. Desuden vil der begge dage i hele messens åbningstid være mulighed for at prøve kræfter med både laserskydning og luftgeværskydning. Sidstnævnte aktivitet er det også Køge-Herfølge Jagtforening, der står for.