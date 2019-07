Ugens køgenser Brian Ankersen. Foto: pm

Afsted til nye udfordringer i Montenegro

LørdagsAvisen - 19. juli 2019

"Det er en chance og en udfordring jeg ikke kunne sige nej til".

Ordene kommer fra Brian Ankersen, bl.a. kendt som mangeårig playmaker og anfører for Køge Håndbolds bedste herrehold.

Brian Ankersen rykker om få uger teltpælene op fra dansk jord, og flytter med kæresten Emily Sando til Podgorica, hovedstaden i Montenegro.

Her tiltræder Emily Sando, der er norsk landsholdsmålmand, hos den lokale storklub ZRK Buducnost der har vundet flere europæiske titler i kvindehåndbold. Og igen i den kommende sæson skal spille med på øverste hylde.

"Det er klart, at Emily ikke kunne sige nej til dette tilbud fra Buducnost, der købte hende fri af København Håndbold. Så efter at have tænkt tingene godt igennem, besluttede jeg mig for at flytte med til Podgorica og vi glæder os nu begge til mange nye sportslige og kulturelle oplevelser i fremmede omgivelser", siger Brian Ankersen, der inden 1. august stopper som kunderådgiver i Spar Nord i Køge.

Brian Ankersen kom til verden for lidt over 30 år siden i Tyskland. Her boede og arbejdede hans forældre i 12 år. Da Brian var 10 år gammel flyttede familien til Køge, hvor han startede på Hastrupskolen. Efter 9. klasse her startede han på håndboldlinjen på Oure Idrætsefterskole. Senere kom han til Køge Handelsskole hvor han blev student.

"Derefter begyndte jeg at læse til finansøkonom og kom i studiejob hos Nykredit. Jeg gik hele vejen hos Nykredit, indtil jeg i oktober sidste år startede i Spar Nord Køge, hvor jeg har været utroligt glad for at være en del af et dynamisk og inspirerende team", siger Brian Ankersen, for hvem sporten - især håndbold - altid har fyldt meget i fritiden.

"Indtil jeg var 15 år spillede jeg både fodbold og håndbold i Køge. Men så nåede jeg den alder, hvor jeg skulle vælge side - og her vandt håndbolden", smiler Brian, der allerede i 2007 fik debut på Køges førstehold, hvor han var fast mand på holdkortet og frem til december sidste år nåede at spille langt over 250 førsteholdskampe - mange af disse som anfører.

I slutningen af sidste efterår kom et tilbud fra den tyske klub SG Köndringen der spiller i 3. Bundeliga. Brian valgte at sige tak for tilbuddet og flyttede til det sydlige Tyskland, men vendte allerede i maj måned hjem til Køge og sit job i Spar Nord.

"Jeg valgte at stoppe i SG Köndringen, da klubbens danske træner og jeg ikke delte helt de samme tanker om håndbold", fortæller Brian Ankersen, der dog ikke fortryder at han tog udfordringen op.

"Det var nogle både spændende og lærerige måneder. Klubben lå med i toppen med nåede ikke at rykke op i 2. Bundesliga - og der var altid mange tilskuere til hjemmekampene og godt gang i den. Og jeg lærte mange dejlige mennesker at kende og fik skabt et godt netværk".

Nu venter et nyt udlandseventyr - men om Brian Ankersen også kommer til at spille håndbold i det lille Balkan-land er ikke afgjort endnu.

"Jeg ved ikke endnu hvad jeg gør. Jeg tager det stille og roligt og ser tiden an. Jeg har mulighed for at komme til at spille for de montenegrinske mestre RK Lovcen. Men som sagt har jeg ikke besluttet mig. Jeg kunne også godt tænke mig at begynde at tænke lidt frem i tiden - og begynde på at snuse til trænergerningen. Jeg kan også vælge at være med at drive Køge Håndbold Akademi fra vores lejlighed i Podgorica - et spændende projekt som jeg gerne vil være en del af. Det kræver så et lille smut hjem til Køge en gang imellem. Jeg vil selvfølgelig også gøre brug af det netværk jeg har fået gennem de mange år indenfor håndbold - så jo, der er mange muligheder. Så vi må se hvad det bliver til", siger Brian Ankersen, der er sikker på én ting:

"Det bliver en kæmpe oplevelse for både Emily og jeg. Hovedstaden Podgorica ligger blot 40 minutters kørsel fra Adriaterhavet, og så er det et land med en meget smuk natur. Så vi skal nok få én ordentlig én på opleveren", slutter Brian Ankersen.