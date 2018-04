Afskedskoncert med Turboweekend på Tapperiet

Turboweekend har gennem det sidste årti begejstret publikum med deres blanding af rock og elektroniske elementer. Bandet meddelte tidligere i år at de har valgt at gå i opløsning og gå hver til sit. Inden det sker, tager de dog på en sidste koncertturné i løbet af foråret og sommeren for at fyre den af for og med publikum en sidste gang. Torsdag den 26. april er der mulighed for at være med, når Turboweekend giver afskedskoncert på Tapperiet.

"Vi har besluttet at den kommende forårs- og sommertour bliver vores sidste. Vi har haft nogle fantastiske år sammen, og fået nogle af vores livs største oplevelser. Vi har mødt enormt mange søde mennesker, og er rørte og overvældede over så godt der er blevet taget imod os - det har betydet alt. Vi mærker nu at bandet har spillet sin rolle og det er på tide at rykke videre, og vi glæder os hver især til nye horisonter og udfordringer. Men først glæder vi os til at se flest muligt af jer en sidste gang! Det er på scenen, sammen med vores publikum, at vi har det allerbedst, og vi kommer til at lægge alle vores kræfter og al vores kærlighed i denne sidste tour ... tak til hele "Turbofamilien" for 12 fantastiske år."