LørdagsAvisen - 01. marts 2020 kl. 06:45

Bandeskyderier og skyderier må IKKE blive en del af hverdagen og det må og skal vi ALDRIG vænne os til. Et skud - er et skud for meget og det skal vi bekæmpe med alt hvad der står i vores magt. Vores udsatte boligområder må og skal ikke være kulissen for disse scenarier.

Under den nordiske rockerkrig i slutningen af 90'erne og i mit virke som politimand i en indsatsgruppe under Københavns Politi - indførte vi i København den såkaldte "Al Capone" metode - hvor vi konstant standsede, ransagede og visiterede alle der bare mindede om, at have relationer til konflikten. Samtidig gik Kommune samt Told og Skat ligeså hårdt til værks og til sidst visnede de konfliktsøgende elementer - da trykket på deres dagligdag blev for ulideligt og hårdt.

På den baggrund drøftede vi - tirsdag den 4/2-2020 - på et møde mellem Køge Byråds Økonomiudvalg samt Midt og Vestsjællands Politis ledelse, at genindføre denne metode her i Køge. Det var der heldigvis massiv opbakning til og "Al Capone" konceptet blev kort herefter genindført i Køge.

Men det stopper ikke her. Vi har nogle fantastiske beliggende boligområder med en masse dejlige og gode medborgere - men desværre er der også personer i disse områder der vil det anderledes. Når en stor mængde rodløse og konfliktsøgende personer er samlet indenfor et meget lille område vil det altid være arnested for andre aktiviteter såsom narkohandel og anden kriminalitet.

Og selvom SSP medarbejdere, beboerforeninger og medarbejdere i helhedsplanen har gjort og gør et kæmpe stykke arbejde - vil det desværre aldrig være nok til, at komme denne kriminalitet som sluttelig fører til skyderi til livs.

Det har snart et helt årtis konflikter i Køge desværre mindet os om for mange gange - også uagtet - hvor mange der hen ad vejen er blevet fængslet.

Derfor bliver vi nødt til, at se på om der findes andre muligheder end det vi "blot" altid har gjort. Se på om vi kan ændre beboersammensætningen og boligformen ved, at omdanne nogle eller dele af områderne til studie, andel eller ejerlejligheder - simpelthen for, at gøre op med de subkulturer - der uagtet den daglige idyl - trives i disse områder. Størstedelen af boligerne skal naturligvis vedblive med, at være som idag - men en større diversitet end idag er tydeligvis påkrævet.

Lad mig slå fast med det samme. Der er naturligvis INGEN der mod sin vilje bliver tvunget til, at flytte - MEDMINDRE man er dømt for banderelaterede forbrydelser eller anden hård kriminalitet. Er man til gengæld dømt for sådanne forbrydelser må man forvente, at en fraflytning er inden for rækkevide som et resultat af ens umoralske og voldsparate gerninger. Man har herefter selv ansvaret for, at finde et nyt sted, at bo - fuldstændig som alle andre der stod i samme situation - da man skulle flytte hjemmefra.

Det er udgangspunktet for vores forhandlinger. Der kan selvfølgelig være særhensyn hvis der er børn involveret. Ligesom løsningerne skal findes i dialog med boligselskaberne.

Så selvom politiske modstandere og dele af den lokale presse har forsøgt, at skabe skræmmebilleder og avisoverskrifter i forhold til, at alle var i risikozonen for en mulig fraflytning er det således kun de kriminelle der skal frygte dette.

Forslaget om fraflytning for øvrige bør ske ved naturlig fraflytning (som er ca. 10 % om året) eller frivillighedens vej og i dialog med lejere, beboerforening samt boligselskab.

Det vil samtidig være oplagt, at overveje om dele af Karlemoseparken kunne indgå som studieboliger for de nye sygeplejerske og lægestuderende - der vil uddanne sig på vores nye Universitetshospital når det efter planen skal stå klar i 2024.

Som kriminel kan man derfor være sikker på en ting. Render man rundt og skyder i vores dejlige by og kommune - så vil vi gøre alt for, at fjerne det sikkerhedsnet vi som kommune har stillet til rådighed - både økonomisk og boligmæssigt. Og hvis der er nogen med en hang til voldsparathed eller skyderi der læser med - skal de vide, at de lige nu er ved, at ødelægge det for dem selv og deres nærmeste.

Lad os sammen kæmpe for en bedre, sundere og tryggere kommune.

Ken Kristensen

Gruppeformand

Venstre i Køge