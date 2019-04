Formand Hans Christian Andersen aflægger sin beretning på årsmødet. Privatfoto.

Årsmøde: Fokus på trafikforhold i Herfølge Vest og parkering

Tirsdag aften den 23. april holdt Herfølge Borgerforening årsmøde i Herfølgehallen.

Knap 60 medlemmer var mødt frem til årsmødet.

Formand Hans Chr. Andersen fremlagde en fyldig beretning med flere hovedpunkter - bl.a. at borgerforeningen fortsat har en god dialog med politikere og forvaltning i Køge Kommune, at fingerplanen har været en "hold fingrene væk" plan men nu er der nye takter som giver gode muligheder for udvikling i Herfølge Vest. Formanden berørte også at det har været svært at komme i direkte kontakt med Banedanmark men forvaltning og lokalpolitikerne er opmærksomme i forhold til udbygning af stationen i forhold til det nye stationscenter. Bydelsplanen er fortsat det bærende grundlag for borgerforeningens arbejde. Borgerforeningen er aktive i "Kollektivtrafikborgergruppe" og har et stort ønske om at få adskilt 102A fra den regionale linje til Præstø.

Borgerforeningen har nu 99 enkeltmedlemmer, en stigning på 10 i forhold til sidste år, og 15 medlemsforeninger. Borgerforeningen har 436 følgere på Facebook.

Lars Jensen fra grundejerforeningen Skovleddet-Holmehøj indtrådte i bestyrelsen som repræsentant for beboer og grundejerforeningerne.

I gruppen af enkeltmedlemmer var der tre personer på valg. Hans Chr. Andersen, Lissie Kirk og Henrik Fisker. Alle tre blev genvalgt for 2 år. Suppleant Heidi Deleuran blev genvalgt for 1 år.

Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig med Hans Chr. Andersen som formand og ligeledes genvalg på alle øvrige poster.

I forbindelse med formandens beretning blev bl.a. fremhævet, at der mangler skiltning på Tessebøllevej i forhold til indsnævring bump, og at ønsket om bedre vedligeholdelse af de grønne områder og "Giv et praj" ikke rigtigt virker optimalt.

Efter det formelle årsmøde holdt formand for Klima- og Planudvalget i Køge kommune, Niels Rolskov, et oplæg om fremtiden for Herfølge efter forlængelsen af fingerplanen og den nylige vedtagelse af Kommuneplanen. Oplægget gav anledning til en god debat omkring de fremtidige trafikforhold i den nye bydel Herfølge Vest og pendler parkering når den nye bane til København begynder at køre fra Herfølge.

Borgerforeningens formand kvitterede for debatten ved at love der bliver nedsat et hurtigtarbejdende udvalg der skal komme med input til planlægningen af Herfølge Vest.

