Traditionen tro åbner Klemmenstrupgård på Klemmenstrupvej 25 i Køge dørene for et hyggeligt åbent hus arrangement i julens tegn. Det sker lørdag 30. november kl. 10.00-14.00.

Åbent hus på Klemmenstrupgård

LørdagsAvisen - 29. november 2019 kl. 10:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En helt ny uddannelsesinstitution så dagens lys, da FGU Midt- og Østsjælland tilbage i august åbnede tre skoler i Køge, Ringsted og Faxe. Skolerne danner rammen om en praksisnær undervisning, der styrker de faglige, sociale og personlige kompetencer hos unge i alderen 16-24 år, så de kan komme videre i uddannelse eller job. I Køge rykkede FGU-skolen ind på Klemmenstrupgård, der hidtil husede en produktionshøjskole med stolte traditioner for et velbesøgt Åbent Hus ved juletid med salg af varer produceret gennem året på skolens forskellige værksteder. Selvom meget er nyt på Klemmenstrupgård, er det en tradition, man har valgt at videreføre.

Afdelingschef Anders Bentsen-Bøhm forklarer: "Vi har fortsat værkstedsproduktion som omdrejningspunkt for en stor del af den undervisning, vi bedriver blot med en ny tilgang. Der bliver nu lagt mere vægt på at flette almene fag som dansk, matematik og engelsk ind i undervisningen på værkstederne, men læring gennem produktion er fortsat en vigtig del, og derfor skal vores elever selvfølgelig fortsat have mulighed for at vise alt det frem, de har produceret gennem året til Åbent Hus."

Meget læring

Salg af elevernes produktioner er ikke det eneste formål med Åbent Hus-arrangementet, der kræver megen planlægning, markedsføring og logistik for at gå op i en højere enhed.

"Man skal ikke underkende al den læring, der ligger i, at eleverne er involveret i at planlægge, markedsføre og afholde arrangementet. Der er virkelig tryk på med alt fra at producere varer, beregne priser, udarbejde annoncer til avisen, stå parkeringsvagt og meget mere. Vores elever vokser med det ansvar, der ligger i at have en rolle at spille, og de glæder sig til at vise deres skole frem," siger Anders Bentsen-Bøhm.

Åbent Hus på Klemmenstrupgård er ikke bare salg af produktioner og sjove aktiviteter for hele familien. Er man nysgerrig efter at høre mere om, hvad den forberedende grunduddannelse (FGU) er, og hvad den indeholder, så står skolens vejledere, faglærere og undervisere klar til at fortælle om skolens uddannelsestilbud.

Åbent Hus på Klemmenstrupgård, der tidligere år har tiltrukket op mod 1000 besøgende, finder sted lørdag 30. november klokken 10.00-14.00 på Klemmenstrupvej 25.