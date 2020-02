Åbent hus i Det Grønne Hus

Her er alle velkomne til at kigge forbi og se det nyrenoverede Grønne Hus.

Det markeres at Det Grønne Hus er blevet renoveret og at Connect Køge er flyttet ind på første salen og nu danner kontorfællesskab med Køge Kommune Grøn Omstillings team. Kl. 14.30 byder Allan Munch og Jacob Skjødt Nielsen velkommen. Kl. 14.40 taler borgmester Marie Stærke om "Et stærkt fællesskab"inden formand for Klima- og Planudvalget, Niels Rolskov kl. 14.50 taler om "Bæredygtig udvikling".pm