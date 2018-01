Se billedserie Claes Lagerbon-Jensen. Foto: Martin Håkan / CoverGanda.dk

Åbent hus hos DreistStorgaard Advokater

LørdagsAvisen - 16. januar 2018 kl. 17:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et nyt år, en ny start og muligheden for en uforpligtende samtale med en advokat i øjenhøjde. Torsdag 18. januar åbner DreistStorgaard dørene i Køge og byder indenfor til en snak om arv, testamenter, bodeling og andre områder indenfor privatret. Det er advokaterne Leon Schouw-Petersen og Claes Lagerbon-Jensen, der åbner døren og byder indenfor.

"For nogle kan det være en overvindelse at gå til advokaten for at få styr på de områder, der ligger en på sinde. Men det vil DreistStorgaard gøre op med, for et besøg hos advokaten kan gøre de fleste langt mere trygge og fjerne ængstelse for fremtiden. Det er især emner som testamente og arv, der fylder meget hos den ældre del af befolkningen - men efter en uddybende samtale med en af DreistStorgaards advokater er du klædt på og ved, at der bliver taget hånd om netop dig og dine ønsker. Det handler om, at du skal føle dig sikker i din sag," lyder det fra advokatfirmaet.

Hos den yngre generation er det typisk boligkøb, giftemål eller ej, og hvordan sikrer man så hinanden, og det modsatte om skilsmisse og bodeling, der fylder.

"Åbent Hus-arrangementet er søsat for at skabe opmærksomhed omkring områder indenfor privatret, som rammer os alle, men som vi ikke lige tænker ind i en travl hverdag. Måske kan det føles grænseoverskridende at bringe et emne om arv og testamente på banen eller huske at sørge for at sikre os selv og hinanden," lyder det.

Hvis du har fattet interesse for en gratis, uformel og indledende snak med en advokat, kan du kontakte DreistStorgaard på tlf. 56634466 for at høre nærmere og/eller booke en tid til torsdag den 18. januar, hvor advokatkontoret holder åbent klokken 8-17.