90-årige med træningsglæde: Det holder skavanker på afstand

LørdagsAvisen - 08. maj 2018

Det er ikke sikkert, at det ville gøre den store forskel i regnskabet i de fleste fitnesscentre, hvis man gjorde det gratis at træne for medlemmer over 90 år, men i Køge Firmaidræts træningscenter i Ravnsborghallen har det gjort hverdagen billigere for flere af medlemmerne, efter man besluttede at sætte medlemsgebyret ned til 0 kroner, når medlemmerne runder 90 år.

En af dem er Jørgen Bryde, der er stedets alderspræsident med sine snart 95 år. Han har tidligere spillet meget badminton, men i dag holder han sig i gang med træning en-to gange om ugen sammen med de lidt yngre træningskammerater, Gunnar Kristiansen på 91 år og Sys Madsen, der runder 90 år til sommer.

"Det er så dejligt at komme til træning her. Man får jo lidt småskavanker, når man kommer op i årene, men jeg kan mærke, at det gør en forskel, hver gang jeg er her. Det er dejligt, at vi kan holde os i sving, så vi ikke behøver en masse hjælp i det daglige. Man har det meget bedre, når man træner - det hjælper sgu på de småskavanker," fastslår Jørgen Bryde.

"De yngre mennesker i 70'erne og 80'erne kan også have glæde af det," tilføjer han med et smil.

"Samvittigheden har det også bedre, når man får trænet," siger Gunnar Kristiansen.

De tre træningskammerater bor sammen i et bofællesskab med 24 lejligheder på Brudelysvej, og det hjælper på motivationen, at der er nogle at følges med, forklarer de.

"Det er rart, at vi kender hinanden og kan hive hinanden med," siger Sys Madsen, der selv tidligere har dyrket gymnastik i mange år.

Både hun og de to herrer sætter pris på Køge Firmaidræts træningscenter i Ravnsborghallen - ikke kun på grund af den billige træning men også takket være stemningen på stedet og muligheden for hjælp med at sammensætte det rigtige træningsprogram.

"Når man kigger ind ad vinduerne til mange fitnesscentre, så er det nogle slanke flotte damer i det rigtige dress. Det kan være svært at se sig selv sådan et sted. Men her er der stille og roligt," smiler Sys Madsen.

"Det er også vigtigt, at vi har en instruktør, for det er ikke alt, man kan tåle," tilføjer Gunnar Kristiansen om muligheden for at tale med en instruktør om at vælge de rigtige øvelser og finde den rigtige belastning.

De tre trænede tidligere i Tingstedets træningscenter i en begrænset periode, efter Jørgen Bryde var igennem en rygoperation, men nu har de altså fundet træningslykken i Ravnsborghallen, hvor de alle tre er gode eksempler på, hvad regelmæssig motion kan medføre i forhold til velvære hele livet igennem.