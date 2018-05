Der bliver gået til den med liv og sjæl, ved Skole OL, der i år løber af stabelen på Køge Atletikstadion onsdag den 9. maj fra kl. 08.30-15.00. Arkivfoto: jcj. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

850 elever skal dyste i Skole OL i Køge

LørdagsAvisen - 08. maj 2018

Onsdag den 9. maj kl. 08.30-15.00 afholdes årets lokale Skole OL Stævne i Køge på Køge Atletik Stadion.

Her skal ikke færre end 850 elever fra 5.-7. klasse dyste i atletik og ergometerroning om at vinde en finaleplads og en klassetur til Skole OL finalen i Aarhus den 12.-15. juni. En finale, der med sine 12.000 deltagere, bliver større end det seneste OL i Rio de Janeiro.

I samarbejde med Køge Atletik og Køge Roklub afholdes dette års lokale Skole OL på Køge Atletikstadion. De 850 elever er fordelt på 40 klasser fra ni skoler. Antallet af deltagere er en fordobling i forhold til sidste års stævne.

Eleverne skal prøve kræfter med alt fra atletik og ergometerroning og ikke mindst mærke den olympiske ånd på egen krop. Skole OL er nemlig mere end bare en konkurrence.

Derfor gør Køge Atletik og Køge Roklub meget ud af, at børnene og tilskuerne skal kunne mærke suset fra de "rigtige" olympiske lege. Til stævnet i Køge vil man kunne opleve indmarch, fælles opvarmning, tale af formand for Skolernes Idrætsråd, Thomas Kielgast, præmieoverrækkelser og en masse hæsblæsende Olympiske Sommerlege naturligvis.

"Det jeg glæder mig mest til ved Skole OL er at se gejsten og ilden i øjnene hos eleverne. Også hos dem som måske ikke er de største konkurrencemennesker til dagligt. Jeg glæder mig også til at se, hvordan eleverne hepper på hinanden og står sammen. Det er en wow-effekt for eleverne, når man virkelig oplever et godt resultat. Derfor er stemningen og lyden på stadion helt fantastisk og noget, jeg virkelig ser frem til", siger Claus Schmidt-Hansen, der er medlem af Skolernes Idrætsråd.

Formålet med skolernes deltagelse er at samles omkring idræt og styrke elevernes sammenhold, deres lyst til fysisk aktivitet og bidrage til en mere varieret skoledag via den åbne skole.

Den åbne skole er kendetegnet ved, at skolerne skal åbne sig overfor det omgivende samfund, eksempelvis ved at samarbejde med lokale foreninger. Formålet fra foreningernes side er at øge fokus på deres sportsgren og forhåbentlig også øge medlemstallet.

"Skole OL er et fantastisk projekt både i forhold til idræt og trivsel. Skoler og foreninger får, integreret værdierne fællesskab, færdighed og fair play. Disse egenskaber bliver udfoldet på stævnet, og skolerne arbejder med værdierne både op til og efter stævnet", siger Thomas Kielgast, formand for Skolernes Idrætsråd

Stævnet afvikles ved hjælp af alle de mange frivillige hjælpere, der gør det af egen lyst samt junioridrætsledere fra forskellige 7. klasser i kommunen. Disse mennesker udgør en kæmpe hjælp på dagen, og sørger for at få hele stævnet til at gå op i en højere enhed.

OL er verdens største sportsbegivenhed og handler om, at idrætsudøvere fra hele verden mødes og konkurrerer i forskellige idrætsgrene og samtidigt fejrer venskab, fællesskab og fred mellem mennesker.

OL handler derfor i vid udstrækning om, hvordan man er overfor hinanden. Det handler ikke kun om at vinde, men også om at være med og mødes gennem sport. Det kaldes den olympiske ånd.

Derfor fokuserer Skole OL på værdierne fællesskab, færdighed og fairplay, hvor klasserne dyster som et samlet hold.

Til skole OL har alle elever mulighed for at prøve kræfter med Skole OL-disciplinerne. Skole OL har i år 10-års jubilæum og bag Skole OL står Danmarks Idræts-Forbund og Dansk Atletik Forbund støttet af Nordea-fonden, TrygFonden og Aarhus Kommune.

I år vil samlet set mere end 100.000 tusinde 4.-7. klasseelever deltage i de indledende konkurrencer.pm