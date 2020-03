Artiklen: 75 års dagen for Danmarks befrielse skal fejres i Køge

Mandag den 4. maj er det præcis 75 år siden, at nyheden om tyskernes kapitulation blev givet i radioen fra London - og friheden blev fejret.

Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn markerer 75-året for befrielsen med aktiviteter over seks dage - startende torsdag den den 30. april - og på 75-års dagen - mandag den 4. maj - holdes en festlig "befrielsesgudstjeneste" i Køge Kirke ved sognepræst Charlotte Dybdahl Winter.